Житель Иркутской области лишился 300 тысяч, покупая снегоход

Возбуждено уголовное дело



Несколько дней назад житель посёлка Залари в Иркутской области перечислил незнакомцу всю сумму покупки, но товар так и не получил. Он обратился в полицию и рассказал, что его обманули мошенники и похитили у него 300 тысяч рублей.



Выяснилось, что 20 октября на сайте бесплатных объявлений заявитель увидел предложение о продаже снегохода марки «Ямаха Викинг» 2012 год выпуска. При этом цена на него оказалась почти в полтора раза ниже, чем в аналогичных объявлениях.



Проверив карточку продавца, покупатель отметил, что тот зарегистрирован на сайте уже более 5 лет, и связался с ним. Собеседник пояснил, что товар находится в Тюмени. Стороны договорились о сделке. При этом, продавец присылал видеоролики, в которых демонстрировал снегоход и его работу.



Через два дня мошенник отправил фотографии документов на снегоход и снимки из транспортной компании, пояснив, что оформил заявку и передал технику для отправки. Житель Иркутской области поверил ему и перевёл требуемую сумму на указанный счёт.



Через три дня он попытался вновь связаться с отправителем, однако его номер оказался недоступен. В транспортной компании мужчине рассказали, что некий гражданин создавал заявку, но снегоход не предоставил.



Возбуждено уголовное дело «Мошенничество», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.





