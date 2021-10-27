Троих жителей Иркутской области отправили в колонию за похищение и убийство

Преступление произошло два года назад



Трое жителей города Усть-Илимск в зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 126 УК РФ «Похищение человека, совершенное группой лиц», п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство», ч.5 ст.33, п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ «Пособничество в совершении убийства», ч.5 ст.33, ч.1 ст. 105 УК РФ «Пособничество в убийства».



Следствием и судом установлено, что вечером 30 сентября 2019 года 34- летний мужчина пришёл на встречу со знакомым с целью возврата ему денежных средств. Однако последний на встречу прийти не смог и попросил двух друзей выручить его и забрать долг. Молодые люди, подъехав на автомобиле на остановку, стали требовать у мужчины деньги, но получили отказ. Между ними завязался конфликт.



В какой-то момент молодые люди увидели, что у должника при себе имеется пистолет. Удерживая мужчину, они посадили его в автомобиль и проследовали в гаражный кооператив, где уже втроём причинили ему телесные повреждения. Затем злоумышленники решили убить потерпевшего, распределив между собой роли. Мужчину вывезли в лес, где застрелили из его же пистолета, сожгли тело и скрылись с места преступления.



Благодаря слаженной работе сотрудников уголовного розыска и следователей СК преступление было раскрыто. В августе 2020 года трое жителей Усть-Илимска в возрасте от 24 до 27 лет были задержаны, а в дальнейшем по ходатайству следствия арестованы судом.



- В результате правильно выстроенной тактики предоставления доказательств следователями СК и государственным обвинителем, коллегия присяжных заседателей единогласно признала подсудимых виновными в совершении преступлений, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Иркутским областным судом им назначено наказание от 8 до 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

