Об этом заявила главрач поликлиники №1
Ставить одновременно прививку от гриппа и COVID-19 можно. Такая практика широко известна и применяется во всех отраслях медицины. Препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо. Кроме того, прививка от коронавирусной инфекции разрешена кормящим матерям. Об этом рассказала Наталья Бадмаева, главный врач поликлиники №1 города Улан-Удэ.
– Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от ковида и гриппа, соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»)», – сообщила она. – Кроме того, утверждена единая форма сертификата вакцинации в котором указывается три показателя. Первое, дата вакцинации; второе, вакцина, которой прививается пациент, туда же выгружается показатели по медотводам; третье, информация о сроках перенесения COVID–19.
Также она отметила, что в столице Бурятии растёт количество прививающихся людей. Только в одном из мобильных пунктов вакцинации в ТЦ «Форум» ежедневно ставят прививку более 200 горожан.
Отметим, в Улан-Удэ для удобства населения помимо городских поликлиник работают шесть пунктов вакцинации.
– В Советском районе – ТЦ «Форум», в Железнодорожном – «Сагаан Морин», в Октябрьском – магазин «Абсолют» на ул. Ключевской и Терешковой, ТЦ «Мёд» и пункт вакцинации на проспекте Строителей 46. На этой неделе откроется пункт вакцинации в КСК. Жители знают это учреждение, для их удобства, – сообщила Татьяна Трофимова, заместитель председателя комитета по социальной и молодёжной политике администрации г. Улан-Удэ.
Записаться на осмотр врача и прививку, узнать, где находится ближайший пункт вакцинации, можно через колл-центры поликлиник. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
В Улан-Удэ разрешили одновременную прививку от гриппа и COVID-19
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Об этом заявила главрач поликлиники №1
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