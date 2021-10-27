Коллектив ГБАТД им. Х. Намсараева примет участие в фестивале «Артимиграция – детям»
Актёрская труппа и постановочно-художественный состав Бурятского театра драмы вылетели авиарейсом в Москву для участия в фестивале «Артимиграция – детям». Сегодня, 27 октября, они выступят перед столичными зрителями со своим спектаклем «Үншэн сагаан ботогон. Верблюжонок» (12+).
III всероссийский фестиваль молодой режиссуры «Артмиграция - детям», организованный Союзом театральных деятелей России, проходит в Москве с 25 по 31 октября. Плэй-лист фестиваля включает семь лучших спектаклей для детей со всей страны. Театральные постановки будут представлены на двух сценических площадках: Боярских Палатах СТД РФ и театральном центре «На Страстном», где и выступят бурятские артисты.
Спектакль «Верблюжонок» более двух лет украшает афишу «Буряад театра». В августе этого года спектакль был отобран в программу II фестиваля театров Дальнего Востока, прошедшего в Хабаровске. Содержательная часть спектакля основана на одноименном древнебурятском эпосе и пересказан современным языком драматического и музыкально-пластического искусства. Об этом сообщает пресс-служба Бурятского драмтеатра.
Зрители Москвы увидят спектакль «Буряад театра»
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