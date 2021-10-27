 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 октября

26 октября

Популярное

Зрители Москвы увидят спектакль «Буряад театра»

Зрители Москвы увидят спектакль «Буряад театра»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Коллектив ГБАТД им. Х. Намсараева примет участие в фестивале «Артимиграция – детям»

Актёрская труппа и постановочно-художественный состав Бурятского театра драмы вылетели авиарейсом в Москву для участия в фестивале «Артимиграция – детям». Сегодня, 27 октября, они выступят перед столичными зрителями со своим спектаклем «Үншэн сагаан ботогон. Верблюжонок» (12+).

III всероссийский фестиваль молодой режиссуры «Артмиграция - детям», организованный Союзом театральных деятелей России, проходит в Москве с 25 по 31 октября. Плэй-лист фестиваля включает семь лучших спектаклей для детей со всей страны. Театральные постановки будут представлены на двух сценических площадках: Боярских Палатах СТД РФ и театральном центре «На Страстном», где и выступят бурятские артисты.

Спектакль «Верблюжонок» более двух лет украшает афишу «Буряад театра». В августе этого года спектакль был отобран в программу II фестиваля театров Дальнего Востока, прошедшего в Хабаровске. Содержательная часть спектакля основана на одноименном древнебурятском эпосе и пересказан современным языком драматического и музыкально-пластического искусства. Об этом сообщает пресс-служба Бурятского драмтеатра.

театр Бурятия фестиваль спектакль Москва

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Борицы из Бурятии выступят на первенстве мира
Борицы из Бурятии выступят на первенстве мира
Общество, 27.10.2021
Республику представят Евгения Захарченко и Динара Кудаева
Выпускнику вуза Бурятии вручили высшую награду Монголии
Выпускнику вуза Бурятии вручили высшую награду Монголии
Общество, 27.10.2021
«Полярной звездой» награждён директору Агинского педагогического колледжа
В Иркутской области подписан указ о нерабочих днях
В Иркутской области подписан указ о нерабочих днях
Общество, 27.10.2021
Продолжат свою работу учреждения культуры
В Улан-Удэ работник предприятия украл оборудование
В Улан-Удэ работник предприятия украл оборудование
Общество, 27.10.2021
Он сдал украденное в пункт приёма металла
Тхэквондист из Бурятии стал чемпионом Европы
Тхэквондист из Бурятии стал чемпионом Европы
Общество, 27.10.2021
Александр Бодров выиграл золотую медаль в дисциплине «командный туль»
В Улан-Удэ пересмотрели городской бюджет
В Улан-Удэ пересмотрели городской бюджет
Общество, 27.10.2021
По безвозмездным расходам бюджет увеличился на 883,3 миллиона рублей  
Житель Бурятии едва не убил находящегося за рулём приятеля
Житель Бурятии едва не убил находящегося за рулём приятеля
Общество, 27.10.2021
Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством супруги
В Улан-Удэ будущим водителям выплатят по 20 тысяч рублей единовременно
В Улан-Удэ будущим водителям выплатят по 20 тысяч рублей единовременно
Общество, 27.10.2021
Новым сотрудникам потребуется отработать не менее полугода 
В Улан-Удэ хотят заменить аварийные деревья
В Улан-Удэ хотят заменить аварийные деревья
Общество, 27.10.2021
Многие тополя повреждены болезнями 
«Сбер в эфире» расскажет о цифровых навыках
«Сбер в эфире» расскажет о цифровых навыках
Общество, 27.10.2021
Следующий мастер-класс для студентов состоится 28 октября
В Бурятии дети собрали в лесу 30 мешков мусора
В Бурятии дети собрали в лесу 30 мешков мусора
Общество, 27.10.2021
В процессе уборки ребята состязались, кто соберёт больше мусора
Прибывшую из-за границы улан-удэнку оштрафовали на 15 тысяч
Прибывшую из-за границы улан-удэнку оштрафовали на 15 тысяч
Общество, 27.10.2021
Она вовремя не сдала анализы на лабораторное исследование COVID-19
Пожилая жительница Бурятии украла телефон
Пожилая жительница Бурятии украла телефон
Общество, 27.10.2021
Гаджет в магазине забыла сельчанка  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^