Уровень сброса воды через Иркутскую ГЭС понижен
С 26 октября уровень сбросных расходов через Иркутскую ГЭС понижен до 3075 кубических метров в секунду. Это вызвано стабилизацией гидрологической обстановки на озере Байкал, а также постепенным введением сезонных ограничений по сбросам воды на гидроузле.
Отметим, что уменьшение сбросных расходов через началось накануне с отметки в 3600 кубических метров в секунду.
Сотрудники аварийно-спасательной службы МКУ города Иркутск «Безопасный город» уже зафиксировали снижение уровня Ангары по вешкам, расположенным в районе острова Юность, с 86 до 49 см. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
На Байкале стабилизировалась гидрологическая обстановка
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