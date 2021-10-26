На Байкале стабилизировалась гидрологическая обстановка

Уровень сброса воды через Иркутскую ГЭС понижен



С 26 октября уровень сбросных расходов через Иркутскую ГЭС понижен до 3075 кубических метров в секунду. Это вызвано стабилизацией гидрологической обстановки на озере Байкал, а также постепенным введением сезонных ограничений по сбросам воды на гидроузле.



Отметим, что уменьшение сбросных расходов через началось накануне с отметки в 3600 кубических метров в секунду.



Сотрудники аварийно-спасательной службы МКУ города Иркутск «Безопасный город» уже зафиксировали снижение уровня Ангары по вешкам, расположенным в районе острова Юность, с 86 до 49 см. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

