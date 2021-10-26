 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 октября

25 октября

Популярное

На Байкале стабилизировалась гидрологическая обстановка

На Байкале стабилизировалась гидрологическая обстановка
Общество,  Фото:pixabay.com
Уровень сброса воды через Иркутскую ГЭС понижен

С 26 октября уровень сбросных расходов через Иркутскую ГЭС понижен до 3075 кубических метров в секунду. Это вызвано стабилизацией гидрологической обстановки на озере Байкал, а также постепенным введением сезонных ограничений по сбросам воды на гидроузле.

Отметим, что уменьшение сбросных расходов через началось накануне с отметки в 3600 кубических метров в секунду.

Сотрудники аварийно-спасательной службы МКУ города Иркутск «Безопасный город» уже зафиксировали снижение уровня Ангары по вешкам, расположенным в районе острова Юность, с 86 до 49 см. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Иркутская область Иркутск уровень воды ГЭС Ангара Байкал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Чите вновь заработала COVID-поликлиника
В Чите вновь заработала COVID-поликлиника
Общество, 26.10.2021
В ней будут наблюдаться пациенты, заболевшие коронавирусом
В Иркутске завершился ремонт Нижней Набережной
В Иркутске завершился ремонт Нижней Набережной
Общество, 26.10.2021
В настоящее время идёт приёмка выполненных работ
Боксёр из Бурятии участвует в чемпионате мира
Боксёр из Бурятии участвует в чемпионате мира
Общество, 26.10.2021
Тамир Галанов выступает в составе сборной Сербии
В Забайкалье для посещения медорганизаций QR-код не потребуется
В Забайкалье для посещения медорганизаций QR-код не потребуется
Общество, 26.10.2021
Экстренная и неотложная помощь будет оказываться в обычном режиме
На Байкале стабилизировалась гидрологическая обстановка
На Байкале стабилизировалась гидрологическая обстановка
Общество, 26.10.2021
Уровень сброса воды через Иркутскую ГЭС понижен
Каратисты Бурятии выиграли 36 медалей домашнего первенства
Каратисты Бурятии выиграли 36 медалей домашнего первенства
Общество, 26.10.2021
Второе место у спортсменов Забайкальского края
В Улан-Удэ заработали проекторы дорожных знаков
В Улан-Удэ заработали проекторы дорожных знаков
Общество, 26.10.2021
Эта технология не заменяет пешеходный переход, а дублирует его в тёмное время суток и плохую погоду
Иркутские пауэрлифтеры завоевали медали первенства мира
Иркутские пауэрлифтеры завоевали медали первенства мира
Общество, 26.10.2021
Атлеты выиграли «золото» и «серебро» в жиме
Иркутянин нашёл на крыше бани карабин
Иркутянин нашёл на крыше бани карабин
Общество, 26.10.2021
О находке мужчина сообщил полицейским
В Улан-Удэ осуждённые изготовят кронштейны для Горсвета
В Улан-Удэ осуждённые изготовят кронштейны для Горсвета
Общество, 26.10.2021
 Подписан договор на 130 тысяч рублей 
В Улан-Удэ появилась тропа Победы
В Улан-Удэ появилась тропа Победы
Общество, 26.10.2021
Тропа находится в микрорайоне Аршан
В Улан-Удэ составили протоколы на водителей и пассажиров маршруток
В Улан-Удэ составили протоколы на водителей и пассажиров маршруток
Общество, 26.10.2021
Проверено за сутки 59 транспортных средств и 475 пассажиров ⠀
Жители Бурятии могут оформить загранпаспорт самостоятельно
Общество, 26.10.2021
В Улан-Удэ появилась криптобиокабина по оформлению заграничных паспортов нового образца
В Иркутске пресекли хищение мошенниками миллиона у трёх пенсионерок
В Иркутске пресекли хищение мошенниками миллиона у трёх пенсионерок
Общество, 26.10.2021
Обманутые бабушки и дедушки считали, что помогают родственникам, попавшим в беду

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^