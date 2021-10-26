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В Улан-Удэ наградили победителей конкурса эссе

В Улан-Удэ наградили победителей конкурса эссе
Общество,  Фото:пресс-служба нацбиблиотеки РБ
Авторы представили работы, написанные по изречениям из книги «Зерцало мудрости»

25 октября в Улан-Удэ прошло торжественное награждение победителей и участников конкурса эссе на бурятском языке на изречение Эрдыни-Хайбзун Галшиева из книги «Зерцало мудрости» («Бэлигэй толи»). Всего на конкурс пришло более 30 заявок из разных уголков республики.

Жюри из представителей буддийского духовенства и работников образования присудило призовые места по 3 возрастным номинациям.

«Лучшее эссе на бурятском языке в возрасте от 16 до 25 лет»
Диплом лауреата I степени и денежный приз 7000 руб. присуждены Ульяне Б.
Диплом лауреата II степени и денежный приз 4000 руб. присуждены Дарицо Жамбаловой.
Диплом лауреата III степени и денежный приз 2000 руб. присуждены Сэлме Д.

«Лучшее эссе на бурятском языке в возрасте от 26 до 40 лет»
Диплом лауреата I степени и денежный приз 7000 руб. присуждены Алтане Ранжуровой.
Диплом лауреата II степени и денежный приз 4000 руб. присуждены Янжиме Бадмажаповой.

«Лучшее эссе на бурятском языке в возрасте от 40 и старше»
Диплом лауреата I степени и денежный приз 7000 руб. присуждены Дариме Хашитовой.
Диплом лауреата II степени и денежный приз 4000 руб. присуждены Владимиру Бухаеву.
Диплом лауреата III степени и денежный приз 2000 руб. присуждены Намжилме Бальжинимаевой.

Победители награждены дипломами и денежными призами, а участники сертификатами и книгой Эрдыни Хайбзун Галшиева. Об этом сообщает пресс-служба национальной библиотеки РБ.

Возрастное ограничение 16+
Улан-Удэ конкурс эссе бурятский язык буддизм библиотека

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