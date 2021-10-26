Улан-Удэ примет фестиваль этнокультурных инициатив

Мероприятие направлено на поддержку лучших инициатив в сфере межэтнических отношений



В Бурятии пройдёт фестиваль лучших этнокультурных инициатив среди некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в сфере межэтнических отношений, а также жителей республики. Мероприятие посвящено 10-летию Дома дружбы народов Бурятии.



Отбор победителей производится по следующим 5 номинациям фестиваля:

- «Этно-подиум» (интерактивная презентация национальных костюмов на выставке-экспозиции национального костюма);

- «Этно-музей» (экспозиции, мастер-класс проведения обрядов, народных игр или видеоролики о музеях народного быта);

- «Этно-бренд» (слайд-шоу или видеоролик наиболее запоминающегося бренда в сфере этнокультуры);

- «Этно-проект» (экспозиция, мастер-класс или заявки успешных этнопроектов или событий, реализованных организацией/учреждением или жителями РБ).

- «Этно-тур» (интерактивные занятия, мастер-классы для школьной аудитории, слайд-шоу или видеопрезентация этнотуров, турмаршрутов для гостей и туристов).

Также в рамках фестиваля будет организована выставка-экспозиция национального костюма, в которой принимают участие национально-культурные центры и автономии Бурятии.



Приём заявок, презентаций и видео работ производится до 29 октября по электронной почте: baikal_ethno@mail.ru.



Призовой фонд состоит из призов по 5 номинациям: 30 тысяч рублей за первое призовое место в каждой номинации, 10 тысяч рублей  поощрительные призы 7 участникам, набравшим последующие после победителей места по убыванию.



Подведение итогов и церемония награждения победителей состоится 13 ноября в актовом зале Дома дружбы города Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба Дом дружбы.



Возрастное ограничение 18+

