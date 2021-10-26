Транспортные полицейские нашли потерянные вещи жительницы Бурятии

Женщина потеряла вещи в поезде



В адрес Восточно-Сибирского ЛУ поступила благодарность от жительницы города Северобайкальска.



Транспортные полицейские помогли заявительнице разыскать личные вещи, которые она потеряла в пассажирском поезде «Наушки - Иркутск-пассажирский».



За добросовестное выполнение служебных обязанностей, проявленный профессионализм и выполнение поставленных задач с высоким чувством ответственности и долга правоохранители поощрены благодарственными письмами.

