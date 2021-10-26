Боксёр из Бурятии участвует в чемпионате мира

Общество, Фото: личная страница Тамира Галанова

Тамир Галанов выступает в составе сборной Сербии



24 октября в столице Сербии Белграде состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира AIBA по боксу среди мужчин. 510 боксёров из 88 стран мира в течение двух недель будут сражаться за 13 комплектов медалей. Соревнования продлятся до 6 ноября.



В составе сборной команды Сербии в соревнованиях принимает участие мастер спорта международного класса Тамир Галанов. Боксёр из Бурятии выступит в весовой категории до 54 кг. Стартовый поединок Тамира Галанова на чемпионате мира состоится в дневной сессии 29 октября. Спортсмену предстоит встретиться с серьёзным соперником – действующим чемпионом мира, олимпийским чемпионом 2016 года Шахобидином Зоировым из Узбекистана.



Напомним, Тамир Галанов – бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года. На чемпионате мира в Гамбурге сборная команда России завоевала две медали, одну из которых и принёс стране спортсмен из Бурятии. Боксёр представляет спортивный клуб «Номто» и тренируется под руководством Бато-Мунко Ванкеева. Об этом сообщает пресс-служба федерации бокса РБ.



