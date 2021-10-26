Тамир Галанов выступает в составе сборной Сербии
24 октября в столице Сербии Белграде состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира AIBA по боксу среди мужчин. 510 боксёров из 88 стран мира в течение двух недель будут сражаться за 13 комплектов медалей. Соревнования продлятся до 6 ноября.
В составе сборной команды Сербии в соревнованиях принимает участие мастер спорта международного класса Тамир Галанов. Боксёр из Бурятии выступит в весовой категории до 54 кг. Стартовый поединок Тамира Галанова на чемпионате мира состоится в дневной сессии 29 октября. Спортсмену предстоит встретиться с серьёзным соперником – действующим чемпионом мира, олимпийским чемпионом 2016 года Шахобидином Зоировым из Узбекистана.
Напомним, Тамир Галанов – бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года. На чемпионате мира в Гамбурге сборная команда России завоевала две медали, одну из которых и принёс стране спортсмен из Бурятии. Боксёр представляет спортивный клуб «Номто» и тренируется под руководством Бато-Мунко Ванкеева. Об этом сообщает пресс-служба федерации бокса РБ.
Боксёр из Бурятии участвует в чемпионате мира
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Атлеты выиграли «золото» и «серебро» в жиме
О находке мужчина сообщил полицейским
Подписан договор на 130 тысяч рублей
Тропа находится в микрорайоне Аршан
Проверено за сутки 59 транспортных средств и 475 пассажиров ⠀
В Улан-Удэ появилась криптобиокабина по оформлению заграничных паспортов нового образца
Обманутые бабушки и дедушки считали, что помогают родственникам, попавшим в беду
Проводится осенний мониторинг снежного барса
Женщину сейчас разыскивают
Последний раз в республике такую операцию делали 20 лет назад
Произошло всё летом 2021 года
Всего было собрано более 10 мешков мусора
Стоимость минерала составила более 8 млн рублей
Цены на материалы выросли
На горожанку завели уголовное дело