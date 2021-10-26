В районе Бурятии появится «Стена героев»

Общество, Фото: пресс-служба минстроя РБ

На неё нанесут имена кижингинцев – участников Великой Отечественной войны



До конца года в административном центре Кижингинского района Бурятии завершится благоустройство мемориального комплекса «Аллея Славы». На обновление объекта выделено порядка 1 миллиона рублей. На сегодняшний день уже произведены работы по установке освещения и укладке плитки.



В рамках рабочей поездки в Кижингинский район заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников осмотрел ход работ по благоустройству мемориала. Здесь в 1975 году установили мемориальный комплекс «Аллея Славы». Сегодня этот комплекс было решено благоустроить.



- Для нашей республики- это память в первую очередь о наших предках, о тех, кто защищал родину. Это пример нашей истории для младшего поколения, поэтом умы должны сохранять и благоустраивать такие территории», - поделилась жительница села Кижинга Эржена Цыденжапова.



В этом году на территории комплекса появится «Стена героев» с именами кижингинцев - участников Великой Отечественной войны.



- В этом году обновили памятник, расширили территорию мемориала. За счёт внебюджетных средств удалось разместить орудия, на которые в период Великой Отечественной войны жители Кижингинского района собирали средства, была образована танковая колонна. В память об этом и развернули здесь мемориальный комплекс, - рассказал местный житель Лубсан Батуев.



Кроме этого, до конца года на «Аллее Славы» будет установлен боевой танк Т-62.



- Работы идут с небольшим отставанием от графика из-за сложностей, возникших с доставкой самого танка. Я помогу решить этот вопрос с министерством обороны, чтобы процесс пошёл быстрее и благоустройство территории было завершено до конца этого года, – рассказал Евгений Луковников.



Напомним, в этом году в рамках проведения онлайн-голосования жители Кижингинского района выбрали три объекта для благоустройства, работы начнутся в 2022 году. Это скверы в сёлах Новокижингинск и Кижинга, а также парк культуры и отдыха в селе Загустай. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса РБ.

