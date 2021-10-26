В Забайкалье для посещения медорганизаций QR-код не потребуется

Экстренная и неотложная помощь будет оказываться в обычном режиме



Медицинские организации Забайкалья будут оказывать медицинскую помощь в штатном режиме. Об этом жителям и гостям региона заявило министерство здравоохранения края.



- Вне зависимости от имеющегося у гражданина QR-кода плановая, экстренная и неотложная помощь будет оказана в медицинском учреждении края в обычном режиме, - рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Оксана Немакина.



Она также отметила, что необходимым условием для посещения медицинских учреждений несовершеннолетних граждан будет является сопровождение родителя или опекуна.



- Министерство здравоохранения региона напоминает, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией важно соблюдать простые меры предосторожности, чтобы сократить риск заражения COVID-19: масочный режим, социальную дистанцию, а также по возможности ограничить посещение общественных мест, - сообщает пресс-служба ведомства.



