Экстренная и неотложная помощь будет оказываться в обычном режиме
Медицинские организации Забайкалья будут оказывать медицинскую помощь в штатном режиме. Об этом жителям и гостям региона заявило министерство здравоохранения края.
- Вне зависимости от имеющегося у гражданина QR-кода плановая, экстренная и неотложная помощь будет оказана в медицинском учреждении края в обычном режиме, - рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Оксана Немакина.
Она также отметила, что необходимым условием для посещения медицинских учреждений несовершеннолетних граждан будет является сопровождение родителя или опекуна.
- Министерство здравоохранения региона напоминает, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией важно соблюдать простые меры предосторожности, чтобы сократить риск заражения COVID-19: масочный режим, социальную дистанцию, а также по возможности ограничить посещение общественных мест, - сообщает пресс-служба ведомства.
В Забайкалье для посещения медорганизаций QR-код не потребуется
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