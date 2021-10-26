Сотрудники Иркутской зоогалереи выпустили глухаря на волю

Общество, Фото: Иркутская зоогалерея

Птица ударилась об здание и её передали специалистам



Меньше суток провёл глухарь в Иркутской зоогалерее. Его подобрали очевидцы после столкновения со стеной здания в Усолье-Сибирском.



- К счастью, никаких серьёзных травм, кроме лёгкого сотрясения мозга и кратковременной контузии, птица не получила. После детального осмотра отсиделся несколько часов в темноте/тишине и полностью пришёл в себя, а значит делать ему в неволе совершенно нечего, - сообщили сотрудники зоопарка.



По словам специалистов, в природе у глухарей очень сложный рацион питания, в котором немаловажную роль играет хвоя. Без неё, а также без большого количества почек разнообразных растений, микрофлора кишечника очень быстро приходит в полный дисбаланс, и птица перестаёт нормально усваивать пищу. Так что возвращение как можно быстрее в привычную среду, именно для этих пернатых, жизненно важно.

