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Сотрудники Иркутской зоогалереи выпустили глухаря на волю

Сотрудники Иркутской зоогалереи выпустили глухаря на волю
Общество,  Фото:Иркутская зоогалерея
Птица ударилась об здание и её передали специалистам

Меньше суток провёл глухарь в Иркутской зоогалерее. Его подобрали очевидцы после столкновения со стеной здания в Усолье-Сибирском.

- К счастью, никаких серьёзных травм, кроме лёгкого сотрясения мозга и кратковременной контузии, птица не получила. После детального осмотра отсиделся несколько часов в темноте/тишине и полностью пришёл в себя, а значит делать ему в неволе совершенно нечего, - сообщили сотрудники зоопарка.

По словам специалистов, в природе у глухарей очень сложный рацион питания, в котором немаловажную роль играет хвоя. Без неё, а также без большого количества почек разнообразных растений, микрофлора кишечника очень быстро приходит в полный дисбаланс, и птица перестаёт нормально усваивать пищу. Так что возвращение как можно быстрее в привычную среду, именно для этих пернатых, жизненно важно.
Иркутская область животные

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