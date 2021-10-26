Птица ударилась об здание и её передали специалистам
Меньше суток провёл глухарь в Иркутской зоогалерее. Его подобрали очевидцы после столкновения со стеной здания в Усолье-Сибирском.
- К счастью, никаких серьёзных травм, кроме лёгкого сотрясения мозга и кратковременной контузии, птица не получила. После детального осмотра отсиделся несколько часов в темноте/тишине и полностью пришёл в себя, а значит делать ему в неволе совершенно нечего, - сообщили сотрудники зоопарка.
По словам специалистов, в природе у глухарей очень сложный рацион питания, в котором немаловажную роль играет хвоя. Без неё, а также без большого количества почек разнообразных растений, микрофлора кишечника очень быстро приходит в полный дисбаланс, и птица перестаёт нормально усваивать пищу. Так что возвращение как можно быстрее в привычную среду, именно для этих пернатых, жизненно важно.
Сотрудники Иркутской зоогалереи выпустили глухаря на волю
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Жителей просят быть осторожными
В соревнованиях участвовали 53 человека
Мужчину задержали в Забайкалье
Прокуратура проверит опубликованную информацию
Также мужчине назначен штраф в 300 тысяч
Птица ударилась о здание и её передали специалистам
Матвей Чойбонов умер на 75-м году жизни
За сутки случились аварии только с повреждениями автомобилей
Предложения будут готовы к концу года
Мужчину отправили в колонию почти на пять лет
Скончались пять пациентов с COVID-19
Бабушки «спасали» внуков, передавая деньги аферистам
После прокурорского вмешательства организован подвоз воды
Ущерб составил четверть миллиона рублей
Предприниматель подал документы с ложными сведениями на получение субсидии