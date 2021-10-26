Мужчину отправили в колонию почти на пять лет
Адвоката Адвокатской палаты Иркутской области признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Иркутской области.
Следствием и судом установлено, что мужчина совершил действия, направленные на хищение денежных средств путём обмана и злоупотребления доверием у одной из организаций города Иркутска. Через суд он пытался вернуть деньги в размере более двух миллионов рублей, оплаченные ранее за строительные материалы, выдвигая версию о том, что товар ему не был поставлен. Однако фактически организацией заказ был исполнен в полном объёме.
Накануне суд признал адвоката виновным, ему назначено наказание в виде четырёх лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также штрафа в размере 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутске адвокату вынесен приговор за покушение на мошенничество
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