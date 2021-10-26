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Жительница Бурятии пожаловалась отдалённую водоколонку

Жительница Бурятии пожаловалась отдалённую водоколонку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
После прокурорского вмешательства организован подвоз воды

Жительница города Закаменска обратилась в прокуратуру с просьбой провести проверку исполнения закона в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Выяснилось, что в нарушение закона о водоснабжении, строительных норм и правил расстояние от домов жителей улицы Малагарская до водозаборной колонки превышает установленный радиус действия колонки.

К администрации муниципального образования – городского поселения «Город Закаменск» предъявлено исковое заявление об обязании обеспечить холодным водоснабжением жителей улицы путём подвоза холодной воды и установления водозаборных колонок.

Закаменский районный суд требования прокурора удовлетворил. Администрацией городского поселения осуществляется подвоз воды населению, разрабатывается проектная документация на строительство водозаборных сооружений, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

прокуратура

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