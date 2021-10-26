Жительница Бурятии пожаловалась отдалённую водоколонку

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

После прокурорского вмешательства организован подвоз воды



Жительница города Закаменска обратилась в прокуратуру с просьбой провести проверку исполнения закона в сфере жилищно-коммунального хозяйства.



Выяснилось, что в нарушение закона о водоснабжении, строительных норм и правил расстояние от домов жителей улицы Малагарская до водозаборной колонки превышает установленный радиус действия колонки.



К администрации муниципального образования – городского поселения «Город Закаменск» предъявлено исковое заявление об обязании обеспечить холодным водоснабжением жителей улицы путём подвоза холодной воды и установления водозаборных колонок.



Закаменский районный суд требования прокурора удовлетворил. Администрацией городского поселения осуществляется подвоз воды населению, разрабатывается проектная документация на строительство водозаборных сооружений, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



