После прокурорского вмешательства организован подвоз воды
Жительница города Закаменска обратилась в прокуратуру с просьбой провести проверку исполнения закона в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Выяснилось, что в нарушение закона о водоснабжении, строительных норм и правил расстояние от домов жителей улицы Малагарская до водозаборной колонки превышает установленный радиус действия колонки.
К администрации муниципального образования – городского поселения «Город Закаменск» предъявлено исковое заявление об обязании обеспечить холодным водоснабжением жителей улицы путём подвоза холодной воды и установления водозаборных колонок.
Закаменский районный суд требования прокурора удовлетворил. Администрацией городского поселения осуществляется подвоз воды населению, разрабатывается проектная документация на строительство водозаборных сооружений, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Жительница Бурятии пожаловалась отдалённую водоколонку
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Скончались пять пациентов с COVID-19
Бабушки «спасали» внуков, передавая деньги аферистам
После прокурорского вмешательства организован подвоз воды
Ущерб составил четверть миллиона рублей
Предприниматель подал документы с ложными сведениями на получение субсидии
Будут представлены предметы культа, использовавшиеся на богослужениях
Комиссия рассмотрит номинантов 19 ноября
В Улан-Удэ днём до +10
Церемонию проведут в Байкальском дацане
Соревнования пройдут в Ижевске с 26 по 3 ноября
Мероприятие проводится для любителей органной и камерной музыки
Прошло антитеррористическое учение с подразделением специального назначения ВВО
Торжественное открытие состоится завтра, 26 октября
В соединениях и воинских частях прошли конференции и мастер-классы
Победителям вручили денежные призы