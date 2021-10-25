В Иркутске полицейский получил машину в качестве взятки

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Он обещал помочь мужчине урегулировать вопрос по депортации на родину



Предъявлено обвинение оперативному дежурному отдела полиции №9 МУ МВД России «Иркутское» в получении взятки.



По версии следствия, оперативный дежурный отдела полиции №9, находясь на рабочем месте, получил от мужчины, доставленного в отдел полиции, взятку в виде автомобиля «Тойота Креста» стоимостью не менее 250 тысяч рублей, а также 30 тысяч рублей. Таким образом, он обещал помочь мужчине урегулировать вопрос по депортации на родину в связи с нелегальным нахождением на территории России.



- Следователи СК совместно с сотрудниками полиции установили, что взяткодатель обманным путём переоформил автомобиль на своего знакомого, однако пользовался им сам, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.



Полицейский был задержан, судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. На допросе он признал свою вину, дал показания. В рамках расследования уголовного дела возле дома обвиняемого был обнаружен указанный автомобиль, который в дальнейшем был изъят и помещён на арестплощадку.



Расследование уголовного дела продолжается.



