Он обещал помочь мужчине урегулировать вопрос по депортации на родину
Предъявлено обвинение оперативному дежурному отдела полиции №9 МУ МВД России «Иркутское» в получении взятки.
По версии следствия, оперативный дежурный отдела полиции №9, находясь на рабочем месте, получил от мужчины, доставленного в отдел полиции, взятку в виде автомобиля «Тойота Креста» стоимостью не менее 250 тысяч рублей, а также 30 тысяч рублей. Таким образом, он обещал помочь мужчине урегулировать вопрос по депортации на родину в связи с нелегальным нахождением на территории России.
- Следователи СК совместно с сотрудниками полиции установили, что взяткодатель обманным путём переоформил автомобиль на своего знакомого, однако пользовался им сам, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.
Полицейский был задержан, судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. На допросе он признал свою вину, дал показания. В рамках расследования уголовного дела возле дома обвиняемого был обнаружен указанный автомобиль, который в дальнейшем был изъят и помещён на арестплощадку.
Расследование уголовного дела продолжается.
В Иркутске полицейский получил машину в качестве взятки
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