Правительство России подписало постановления об изменении в госпрограммах
Программу дальневосточной ипотеки распространят на вторичное жильё в моногородах, находящихся на территории Дальневосточного федерального округа. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Необходимость корректировки связана с тем, что в большинстве монопрофильных городов ДФО почти невозможно купить квартиру на первичном рынке, а значит, и получить жилищный кредит, предусмотренный программой. Утверждённое Михаилом Мишустиным постановление позволит решить эту проблему.
Напомним, что ставка по дальневосточной ипотеке составляет 2%. Она доступна молодым семьям (до 35 лет) или родителям-одиночкам, воспитывающим ребёнка в возрасте до 18 лет.
О принятом решении Михаил Мишустин сообщил в ходе заседания правительства 22 октября. Оно поможет более чем 2 тысячам семей улучшить свои жилищные условия.
Также подписано постановление о внесении изменений в программу льготной ипотеки. Одобренный правительством документ откроет возможность для кредитования граждан, желающих купить или построить частный дом, по ставке 7%. Получить дешёвый заём можно будет до конца действия программы льготной ипотеки – то есть до 1 июля 2022 года.
Постановление позволит выдать около 15 тысяч кредитов на покупку и строительство частных домов. Общая сумма займов превысит 30 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.
Расширены программы дальневосточной и льготной ипотек
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