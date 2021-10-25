Игорь Шутенков посетил репетицию театра «Забава»

Театр народной музыки и танца готовится к своим юбилейным концертам
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков посетил генеральную репетицию театра народной музыки и танца «Забава», который готовится к своим юбилейным концертам, посвящённым 30-летию театра. 25-26 октября «Забава» представит любимым зрителям программу «30 лет сохраняя традиции» (6+).
- Наш муниципальный театр «Забава» давно стал визитной карточкой нашего города и гордостью всех улан-удэнцев. Уже выросло не одно поколение тех, кто знает и любит театр. 30 лет ему исполнилось в 2019 году, и в 2020 году должен был состояться юбилейный концерт, но из-за ковидных ограничений его пришлось отложить. «Забава» подготовила новые песни, обработки, новые танцы, поэтому нашему зрителю будет интересно и полезно окунуться в историю и культуру театра, - отметил Игорь Шутенков.
Бессменным руководителем творческого коллектива на протяжении 30 лет является заслуженный деятель искусств России и Бурятии, лауреат премии правительства России «Душа России» Николай Борисович Осипов. Он отметил, что в течение года «Забава» создает две новые программы. В среднем одна программа «прокатывается» около 10 раз в год.
- То, что город нам обещал, всё выполнено. Мы с марта 2021 года увеличили штатное расписание на 4 единицы. Теперь у нас есть завхоз, костюмер, водитель и звукорежиссёр. То, что руководство города нас посещает, оказывает внимание, для нас ценно. Ну, а мы работаем, не покладая рук. Первое отделение юбилейного концерта будет состоять из новых номеров, их ещё никто не видел, это будет премьера. Костюмы тоже все новые. Первое отделение - русское, второе - казачье, - сообщил Николай Осипов.
Юбилейный концерт театра «Забава» «30 лет сохраняя традиции» пройдёт 25 октября в театре оперы и балета и 26 октября в КДЦ «Рассвет».
Ансамбль «Забава» был создан в конце 1989 года по инициативе единомышленников - молодых преподавателей и студентов Восточно-Сибирского государственного института культуры. Артисты обратились к разнообразному и неповторимому фольклору русского старожильческого казачьего и старообрядческого населения Бурятии и Забайкалья. Начинали свою деятельность в составе фольклорного ансамбля «Забава» 6 студентов-артистов, на сегодня это театр, в составе которого 33 профессиональных артиста.
За 30 лет «Забава» неоднократно становилась лауреатом международных и всероссийских фольклорных конкурсов, фестивалей. Кроме этого, театр получил большое признание и за рубежом. Русскую культуру Бурятии и Забайкалья коллектив представлял на международных фольклорных фестивалях в Румынии, Польше, Ираке, Франции, Китае, Португалии, Тайване, Италии, Германии, Северной и Южной Корее, Монголии.
Игорь Шутенков посетил репетицию театра «Забава»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Театр народной музыки и танца готовится к своим юбилейным концертам
Инцидент случился рано утром
Концерты состоятся 4 и 5 ноября
В сумке были деньги и наушники
Утром на электронный адрес школы поступило сообщение о заложении взрывного устройства
Качели восстановили за один день
Уголовное дело о применении насилии в отношении представителя власти направлено в суд
За сутки выявили более трёхсот больных
Чаще всего об обязательной вакцинации говорят специалисты сфер «Управление персоналом», «Бухгалтерия»
Осуждённые прочитали стихи военных лет
Доля продукции, не соответствующей требованиям по содержанию нитратов, составила 5,8%
Дети рассказали, что несколько дней назад их мама ушла и с тех пор они находятся одни
Пожар произошёл днём
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с соревнований
Число больных COVID-19 продолжает расти