Из республиканского бюджета было выделено 200 млн рублей
В Окинском районе Бурятии отремонтировали сразу несколько дорог общей протяжённостью более 5 км, ведущих к райцентру - селу Орлик. На капремонт выделена субсидия из республиканского бюджета в размере около 200 млн рублей с софинансированием из местного бюджета.
Сегодня райцентр самого горного района Бурятии преобразился. Дорожники заасфальтировали улицы, обустроили парковки к социально значимым учреждениям, сделали тротуары, установили освещение. Кроме того, были выполнены работы по устройству системы водоотвода и укреплению откосов.
Глава Бурятии Алексей Цыденов принял участие в открытии дорог в режиме ВКС.
- Хочу всех жителей Окинского района, жителей Орлика поздравить с тем, что такая дорога открылась! Мы её делали не один год, вместе решали много непростых вопросов. Хотел бы Матвея Валентиновича (Мадасова, главу района) поблагодарить за настойчивость, за такую целеустремлённость в работе. Благодаря этому, меняется качество жизни жителей района, - отметил глава Бурятии.
- Для проведения работа нам пришлось организовать здесь асфальтовый завод, дробильный комплекс для заготовки щебня, ведь Окинский - это отдаленный район и подрядчики сюда заходить не хотят. Прошло два года, и вот что мы видим сегодня: гладкие, ровные дороги, яркое освещение улиц, тротуары, - отметил Евгений Луковников, зампред правительства республики.
Глава района Матвей Мадасов рассказал, что это первый промышленный асфальт в районе. В 1986-87 годах вручную было уложено около одного километра асфальтобетонного покрытия, но с течением времени оно пришло в негодность, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.
В Окинском районе Бурятии отремонтировали дороги райцентра
Общество, Фото:
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