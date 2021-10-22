В Забайкалье запущена акция «Мемориальные деревья»

Жители могут поделиться информацией о деревьях, высаженных известными людьми



В Забайкалье запустили акцию «Мемориальные деревья». Цель акции – сбор информации о деревьях, высаженных после Великой Отечественной войны известными гражданами СССР, России и других государств, героями Великой Отечественной Войны и социалистического труда, руководителями Черноморского флота, деятелями науки и культуры.



Первоначально, акция была организована в Севастополе, но благодаря общественному интересу её планируется распространить по всей России.



В рамках этой акции жители Забайкальского края смогут поделиться воспоминаниями, копиями фотографиями и видеоматериалами, газетных очерков и статей о деревьях, которые были посажены до войны и в послевоенный период и которые сохранились до настоящего времени. Чтобы принять участие в акции достаточно выложить материалы о дереве у себя на странице в социальной сети «Инстаграм» с хештегами: #деревопамяти75 и #мемориальноедерево75. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.



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