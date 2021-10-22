В Бурятии началась акция по сбору одежды и обуви

Вещи пойдут для лиц, проживающих в центре социальной адаптации



В Бурятии объявлено о начале благотворительной акции «Сделай добро». Инициатором стал республиканский центр социальной адаптации для лиц без определённого места жительства и занятий «Шанс».



- В связи увеличением обращающихся за социальной помощью в центр «Шанс» в зимний период нашим гражданам не хватает зимних вещей, - рассказал директор учреждения Сергей Жамцаев. - Поэтому мы решили обратиться с призывом к неравнодушным гражданам республики, жителям Улан-Удэ и стать участниками благотворительной акции. Сегодня в учреждении на обслуживании находится около 40 человек. Многим не хватает обуви, особенно демисезонной и утеплённой. Акция проводится до 20 декабря 2021 года.



Для проживающих центра «Шанс» необходимы тёплые мужские вещи: зимние куртки, спортивные штаны, тёплые брюки, нижнее бельё и особенно зимняя обувь. Также очень нужны перчатки, варежки, шарфы, шапки и тёплые носки.



- Помощь принимается круглосуточно по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 183 «г», тел. 43-58-32, - сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РБ.



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