Улан-удэнцам напомнили о пожарное безопасности

В столице Бурятии прошёл профилактический рейд



Сотрудники управления ЧС Улан-Удэ провели очередной рейд по соблюдению правил пожарной безопасности среди населения столицы Бурятии. Рейд прошёл совместно с отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Улан-Удэ ГУ МЧС России по Бурятии.



С жителями деревянной застройки проведены профилактические беседы и розданы памятки. Сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям администрации Улан-Удэ на постоянной основе ведутся подобные профилактические рейды по жилмассиву.



В отопительный сезон в период холодов в жилом секторе резко возрастает количество пожаров, вызванных нарушениями правил пожарной безопасности при эксплуатации электрического оборудования и печного отопления.



Основными причинами пожаров при нарушении правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления являются:

- перекал печей;

- недостаточное расстояние от печи балок, деревянных перекрытий здания;

- скопление в дымоходах сажи и сора, что препятствует нормальному дымоудалению, выводу продуктов сгорания.



Специалисты призывают жителей столицы региона соблюдать правила безопасности при эксплуатации отопительных печей и электроприборов.

