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Улан-удэнцам напомнили о пожарное безопасности

Улан-удэнцам напомнили о пожарное безопасности
Общество,  Фото:uchs03
В столице Бурятии прошёл профилактический рейд

Сотрудники управления ЧС Улан-Удэ провели очередной рейд по соблюдению правил пожарной безопасности среди населения столицы Бурятии. Рейд прошёл совместно с отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Улан-Удэ ГУ МЧС России по Бурятии.

С жителями деревянной застройки проведены профилактические беседы и розданы памятки. Сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям администрации Улан-Удэ на постоянной основе ведутся подобные профилактические рейды по жилмассиву.

В отопительный сезон в период холодов в жилом секторе резко возрастает количество пожаров, вызванных нарушениями правил пожарной безопасности при эксплуатации электрического оборудования и печного отопления.

Основными причинами пожаров при нарушении правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления являются:
- перекал печей;
- недостаточное расстояние от печи балок, деревянных перекрытий здания;
- скопление в дымоходах сажи и сора, что препятствует нормальному дымоудалению, выводу продуктов сгорания.

Специалисты призывают жителей столицы региона соблюдать правила безопасности при эксплуатации отопительных печей и электроприборов.
пожарная безопасность

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