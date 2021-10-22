В столице Бурятии прошёл профилактический рейд
Сотрудники управления ЧС Улан-Удэ провели очередной рейд по соблюдению правил пожарной безопасности среди населения столицы Бурятии. Рейд прошёл совместно с отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Улан-Удэ ГУ МЧС России по Бурятии.
С жителями деревянной застройки проведены профилактические беседы и розданы памятки. Сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям администрации Улан-Удэ на постоянной основе ведутся подобные профилактические рейды по жилмассиву.
В отопительный сезон в период холодов в жилом секторе резко возрастает количество пожаров, вызванных нарушениями правил пожарной безопасности при эксплуатации электрического оборудования и печного отопления.
Основными причинами пожаров при нарушении правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления являются:
- перекал печей;
- недостаточное расстояние от печи балок, деревянных перекрытий здания;
- скопление в дымоходах сажи и сора, что препятствует нормальному дымоудалению, выводу продуктов сгорания.
Специалисты призывают жителей столицы региона соблюдать правила безопасности при эксплуатации отопительных печей и электроприборов.
Улан-удэнцам напомнили о пожарное безопасности
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