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Количество звонков на «телефон доверия» мэрии Улан-Удэ уменьшилось

Количество звонков на «телефон доверия» мэрии Улан-Удэ уменьшилось
Общество,  Фото:pixabay.com
Поступило с начала года 17 звонков

С начала года на «телефон доверия» администрации Улан-Удэ поступило 17 сообщений, в прошлом году за этот же период – 37 сообщений. Звонки поступают по поводу не предоставления положенных льгот, о нарушениях трудовых прав граждан, об оказании помощи инвалиду и т.д.

- Сотрудники администрации провели три служебные проверки: две - по фактам, имеющим признаки склонения муниципального служащего к совершению коррупционного правонарушения, и одна, связанная с нарушениями в финансово-хозяйственной деятельности, - сообщают в мэрии.

Материалы направлены в правоохранительные органы, по результатам проверок приняты правовые решения. В органах местного самоуправления администрации Улан-Удэ проведены мероприятия профилактического характера. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

О фактах коррупции в органах местного самоуправления Улан-Удэ можно сообщить по «телефону доверия» администрации города: 41-54-59.

- Обращения, поступающие на «телефон доверия» администрации Улан-Удэ записываются, приём звонков идёт круглосуточно в автоматическом режиме. По всем обращениям проводятся проверки, и ответы направляются заявителям. Отметим, при поступлении на «телефон доверия» администрации Улан-Удэ анонимных сообщений, а также сообщений, не содержащих почтового или электронного адреса, по которому должен быть направлен ответ, ответы не даются. Информация, содержащаяся в таких обращениях, рассматривается и учитывается при необходимости в работе администрации Улан-Удэ, - добавили здесь.

Всех обратившихся поблагодарили за активную жизненную позицию.
телефон доверия Улан-Удэ

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