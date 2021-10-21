Осуждённые в колонии в Бурятии будут изготавливать пиломатериалы

Осуждённые получат возможность дополнительного заработка



Для развития производственного сектора учреждения, начальник лечебно-исправительного учреждения №5 в Мухоршибирском районе Бурятии Сергей Зандаков, провёл рабочую встречу с начальником отдела организации «Центр по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций».



По итогам встречи достигнута договорённость о заключении государственного контракта на поставку пиломатериалов для нужд организации. Это позволит дополнительно привлечь осуждённых к оплачиваемому труду, а осуждённым, имеющим исполнительные листы, оплачивать исковые обязательства, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

