Забайкальские СМИ сообщили о назначении лечения мазью девочке с переломом

Следователи начали доследственную проверку



20 октября в средствах массовой информации и социальных сетях появились данные о том, что врачи назначили лечение мазью малолетней девочке с переломом ключицы. По данному факту следственными органами Следственного комитета по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка.



Следователи выяснят, насколько информация, распространённая в СМИ, соответствует действительности. Будет установлена юная пациентка, опрошены её родители, а также врачи и руководство больницы, о которой идёт речь в публикации. Также следователи изымут и тщательно изучат медицинские документы.



- По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. Ход и результаты проверки находятся на контроле руководства регионального следственного управления, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

