На базе кожно-венерологического диспансера развёрнуто 65 коечных мест
В столице Забайкалья на базе краевого кожно-венерологического диспансера развернули дополнительный моностационар для пациентов, заболевших COVID-19. Меры приняты в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.
- Рост заболеваемости в Забайкалье неуклонно растёт. В связи с этим мы разворачиваем дополнительный коечный фонд для лечения пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией – на базе кожно-венерологического диспансера развёрнуто 65 коечных мест. Здесь будут проходить лечение пациенты по эпидпоказаниям с лёгким течением, пневмониями с поражением лёгких не более 20-25% (Кт-1), включая среднетяжёлое течение COVID-19, не требующие проведения интенсивной терапии, – рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Оксана Немакина.
Напомним, на 21 октября в Забайкальском крае развёрнуто 18 моностационаров, из которых восемь в городе Чите и десять в районах края. Коечный фонд заполнен на 92%.
Специалисты отмечают, что коечный фонд стремительно заполняется. В связи с этим, они напоминают, что важно соблюдать простые меры предосторожности, чтобы сократить риск заражения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края.
В Чите открыли ещё один моностационар
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