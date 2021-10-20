Осуждённые подискутировали на тему здорового образа жизни
Психологи психологической лаборатории исправительной колонии №2 в Улан-Удэ провели групповое занятие с осуждёнными учреждения. В рамках занятия, использовались такие методики как рефлексотерапия и аудиорелаксация.
- Осуждённые приняли активное участие в дискуссии на тему «Здоровый образ жизни», поделились своими личными историями из жизни, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Также осуждённым показали документальный фильм о вреде курения.
С осуждёнными из колонии в Улан-Удэ провели рефлексотерапию
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