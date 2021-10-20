С осуждёнными из колонии в Улан-Удэ провели рефлексотерапию

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Осуждённые подискутировали на тему здорового образа жизни



Психологи психологической лаборатории исправительной колонии №2 в Улан-Удэ провели групповое занятие с осуждёнными учреждения. В рамках занятия, использовались такие методики как рефлексотерапия и аудиорелаксация.



- Осуждённые приняли активное участие в дискуссии на тему «Здоровый образ жизни», поделились своими личными историями из жизни, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



Также осуждённым показали документальный фильм о вреде курения.

