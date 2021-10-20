Волк-одиночка из Прибайкальского нацпарка оказался волчицей

В Иркутской области продолжают разгадывать тайны одинокого животного
История с одиноким волком
в Прибайкальском национальном парке в Иркутской области получила продолжение. Особь, попавшая летом в объектив фотоловушки в Большереченском лесничестве, не прекращает «фотосессию»: отмечается аппаратурой и днём, и ночью.
Волк обходит свои владения, изучает следы других животных на тропе, прогоняет ворон, однако при этом держится подальше от членов обитающей здесь же стаи. Что же не так с этим одиночкой?
Секрет зверя продолжает разгадывать помощник директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Артур Мурзаханов. Он регулярно снимает данные с установленных на территории лесничества фотоловушек и признаётся, что уже привязался к зверю. Также он сделал определённые выводы: одиночка – это волчица. И она «не в почёте» у доминантной самки местной стаи. Что произошло, в чём конфликт интересов – ещё предстоит разобраться.
Судя по тому, что одинокая волчица не выражает желания удалиться от стаи, «звериный сериал» продолжится. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».
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