С начала года в Улан-Удэ украли 44 колодезных крышки



Только за этот год служба безопасности «Водоканала» подала в полицию более 14 заявлений о краже 44 колодезных крышек, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.



Сегодня специалисты МУП «Водоканал» провели очередной плановый рейд на наличие открытых колодцев по всем районам Улан-Удэ. «Кража канализационных и водопроводных крышек уже давно является одной из самых актуальных проблем ЖКХ не только в Бурятии, но и по всей России», - отмечают в мэрии.



Всего в Улан-Удэ насчитывается более 10 тысяч водопроводных и около 14 тысяч канализационных колодцев, которые принадлежат муниципальному «Водоканалу».



После кражи колодезных крышек образуются провалы, представляющие большую опасность для пешеходов и автомобилистов. Зачастую именно отсутствие крышки на колодце становится причиной несчастного случая, а то и трагедии. При этом большинство краж приходится на Октябрьский район Улан-Удэ.



- Сейчас темнеет очень рано, многие из нас возвращаются домой после работы, учёбы совершенно уставшими, где-то рассеянными, и простой человеческий фактор, как «не заметил», никто не отменял. Конечно, мы всегда говорим о том, что нужно быть аккуратнее, но в вечернее и даже в дневное время суток проблематично заметить открытый колодец, глубина которого составляет почти 7 метров, - говорит заместитель главного инженера по водоотведению МУП «Водоканал» Сергей Иванов.



Для того, чтобы защитить горожан от опасности, которую могут принести открытые колодцы, руководство «Водоканала» устанавливает люки с антивандальным замком. Стоимость только одного такого люка составляет более 6 тысяч рублей.

По словам сотрудников собственной безопасности «Водоканала», кражи могут совершать как лица без определённого места жительства, так и люди, занимающиеся строительством собственных домов.



- За время нашей работы были установлены случаи, когда и материально обеспеченные люди крали крышки с муниципальных колодцев, ради наживы. Конечно, все они были наказаны и уголовно, и финансово. В этом плане мы активно сотрудничаем с городской полицией. Жаль, что воры не понимают, что из-за своих необдуманных действий они могут причинить серьёзный вред всем окружающим – соседям, прохожим и, самое страшное, маленьким детям, — рассказал начальник управления собственной безопасности МУП «Водоканал» Пётр Карпуков.



Некоторые воры, наверняка считающие себя более сознательными, ограждают открытые люки различными подручными материалами - кидают вглубь колодца большую ветвь дерева или загораживают его шиной, листом или деревянными досками, что весьма опасно не только для горожан, но и для всей водопроводной и канализационной системы Улан-Удэ.



Специалисты ресурсоснабжающего предприятия призывают управляющие компании и ТСЖ также следить за сохранностью люков, расположенных в зоне их непосредственной ответственности, так как на кону стоит жизнь и здоровье горожан.



Заявки об обнаружении открытых колодцев улан-удэнцы могут оставить по номеру круглосуточной диспетчерской службы предприятия: 44-00-00, 44-10-33.

