В Забайкалье у «чёрного лесоруба» конфисковали грузовик

Мужчина спилил 49 берёз



29-летний житель Оловяннинского района Забайкальского края признан виновным в незаконной рубке леса.



В судебном заседании установлено, что в феврале мужчина с помощью бензопилы незаконно спилил в лесу 49 сырорастущих берёз, которые вывез на собственной грузовой автомашине «ЗИЛ-131».



Общий ущерб, причинённый лесному фонду, превысил 314 тысяч рублей.



Преступника поймали по горячим следам, на его имущество наложен арест.



- В судебном заседании подсудимый признал свою вину, раскаялся в содеянном и полностью возместил причинённый ущерб. В связи с этим суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.



Автомашина, на которой осуществлялась вывозка древесины, конфискована и передана для обращения в доход государства.



Решение суда не вступило в законную силу.

