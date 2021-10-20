В Забайкалье у «чёрного лесоруба» конфисковали грузовик

Мужчина спилил 49 берёз
29-летний житель Оловяннинского района Забайкальского края признан виновным в незаконной рубке леса.
В судебном заседании установлено, что в феврале мужчина с помощью бензопилы незаконно спилил в лесу 49 сырорастущих берёз, которые вывез на собственной грузовой автомашине «ЗИЛ-131».
Общий ущерб, причинённый лесному фонду, превысил 314 тысяч рублей.
Преступника поймали по горячим следам, на его имущество наложен арест.
- В судебном заседании подсудимый признал свою вину, раскаялся в содеянном и полностью возместил причинённый ущерб. В связи с этим суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
Автомашина, на которой осуществлялась вывозка древесины, конфискована и передана для обращения в доход государства.
Решение суда не вступило в законную силу.
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Общество, Фото:
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