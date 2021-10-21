Также будет разыгран «Кубок Забайкалья»
Всероссийские соревнования по дартсу «Забайкальские стрелы» и региональный турнир «Кубок Забайкалья» пройдут в Чите с 22 по 25 октября.
- Совсем скоро столица Забайкальского края на 3 дня станет дартс-Меккой. Около 80 дартсменов из таких регионов, как Амурская область, Республика Бурятия, Забайкальский и Хабаровский края. Уже в пятницу они выйдут на рубеж в ТРЦ «Подсолнух», - рассказали в федерации дартса России по Забайкальскому краю.
Торжественное открытие состоится 23 октября в 13:00 в торгово-развлекательном центре «Подсолнух», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
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Чита примет всероссийские соревнования по дартсу
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