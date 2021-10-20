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Усть-ордынская школа выиграла международный конкурс

Усть-ордынская школа выиграла международный конкурс
Общество,  Фото:управление информационной политики ИГУ
В Иркутске подвели итоги конкурса «Монголия — Россия: Иркутск — мост дружбы»

В Иркутской области подвели итоги международного конкурса «Монголия — Россия: Иркутск — мост дружбы», участниками которого стали более 300 школьников и студентов Иркутской области и Хакасии. Мероприятие было посвящено столетию установления дипломатических отношений между Монголией и Россией и 50-летию открытия в Иркутске генерального консульства Монголии.

В конкурсе участвовали образовательные учреждения: школы, дома творчества, художественные коллективы, педагогический институт Иркутского госуниверситета (ИГУ), а также индивидуальные участники. Свои работы участники представляли в трёх направлениях: научно-исследовательское и проектное, историко-патриотическое и интернациональное, художественно-эстетическое.

— Приятно удивил большой интерес к конкурсу — очень много участников с прекрасной фантазией, умеющих оформить свои замыслы и представивших яркие, интересные творческие работы. Надо сказать, что работ намного больше, чем призовых мест, поэтому жюри предложило не оставлять их без внимания. Возможно, будет организована совместная выставка работ конкурсантов из России и Монголии (аналогичный конкурс одновременно и независимо проходил в Монголии), также предлагается издать специальный альбом или ещё как-то иначе поощрить участников, не занявших призовых мест, - рассказала Ирина Бойко, соорганизатор конкурса, доцент кафедры филологии и методики педагогического института ИГУ.

На завершающем мероприятии коллективы демонстрировали жюри конкурсные работы. Организаторы выделили иркутские школы №18, №23, №32, №29, гимназию №2, образовательный комплекс «Точка будущего», дом-интернат №1, станцию юных натуралистов.

— Вдохновившись идеей конкурса, школа №2 из посёлка Усть-Орда в течение двух месяцев проводила различные мероприятия, посвящённые знакомству с культурой, традициями, историей Монголии. Школа №17, несмотря на участие только одного класса, показала, как на совместном уроке по географии и технологии можно устроить увлекательное путешествие в Монголию и познакомить детей из России с географией, историей и бытом монголов. Очень тронуло желание к участию и работы воспитанников дома-интерната №1, - отметили выдающихся участников члены жюри.

В закрытии конкурса, которое прошло 18 октября в научной библиотеке имени В. Г. Распутина ИГУ, приняли участие генеральный консул Монголии в Иркутске Жигмед Энхжаргал, советник генерального консульства Монголии в Иркутске Чойжанцан Жаргалсайхан, представители министерства образования Иркутской области, ИГУ и другие официальные лица.

Жюри, в связи с большим количеством достойных работ, приняло решение наградить коллективы победителей и призёров.

Первое место — школа №2 посёлка Усть-Ордынский награждена поездкой на 12 человек в международный лагерь Найрамдал (Монголия).
Второе место — школа №18 города Иркутск и образовательный комплекс «Точка будущего» награждены ценными подарками.
Третье место — гимназия №2 города Иркутск и школа №23 города Иркутск награждены памятными подарками.

Также поощрительные призы получили Иркутский детский дом-интернат №1, школы №17 и №32, сообщает управление информационной политики ИГУ.
Усть-Ордынский Бурятский округ Иркутская область Монголия конкурс школа

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