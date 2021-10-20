В Бурятии военные эвакуировали технику с «поля боя»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На полигоне Сосновый Бор прошли контрольные занятия по технической и тактической подготовке



С отдельным ремонтно-восстановительным подразделением Восточного военного округа, дислоцированным на территории Бурятии, завершились контрольные занятия по технической, специальной и тактической подготовке на полигоне Сосновый Бор.



Военнослужащие подразделения эвакуировали условно повреждённую технику с поля боя и развернули пункт, на котором в полевых условиях проводилось обслуживание и ремонт танков Т-72Б, боевых машин пехоты БМП-2 и бронетранспортёров БТР-80. Также специалисты отработали нормативы по поиску и устранению технических неисправностей, в том числе и в средствах индивидуальной защиты.



- Перед выполнением практических нормативов все военнослужащие сдали теоретические зачёты по знанию требований безопасности, тактико-технических характеристик и условий эксплуатации штатной техники, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



К контрольным занятиям привлекалось более 70 военнослужащих отдельного ремонтно-восстановительного подразделения, было задействовано свыше 40 единиц военной и специальной техники.

