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В районе Бурятии не ходил автобус между двумя сёлами

В районе Бурятии не ходил автобус между двумя сёлами
Общество,  Фото:pixabay.com.
Более двухсот сельчан оставались без транспортного сообщения

Жители Баргузинского района Бурятии обратились в прокуратуру из-за отсутствия транспортного сообщения между посёлком Усть-Баргузин и селом Гусиха.

Население, проживающее в селе Гусиха, не имело регулярного транспортного сообщения с административным центром городского поселения.

В нарушение закона органом местного самоуправления должные меры по устранению нарушений прав 228 жителей села Гусиха не принимались.

Главе Баргузинского района внесено прокурское представление, по результатам рассмотрения которого ежедневное транспортное сообщение между населёнными пунктами установлено, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. 
прокуратура

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