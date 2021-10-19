 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 октября

18 октября

Популярное

В Байкальском заповеднике появится новая экспозиция

В Байкальском заповеднике появится новая экспозиция
Общество,  Фото:пресс-служба Байкальского заповедника
Туристам покажут исторические рыбацкие лодок и траловый рыболовный бот

В Бурятии, в историческом порту Танхой, на площадке у визит-центра «Байкал заповедный» ведутся работы по созданию экспозиции «Рыбак Байкала». Новый комплекс будет посвящён истории и традициям байкальского рыболовного промысла. Экспозиция «Рыбак Байкала» – продолжение тем, связанных с сохранением историко-культурного наследия на Байкале.

Экспозиция под открытым небом включает в себя несколько исторических рыбацких лодок и траловый рыболовный бот, который пришёл в посёлок Танхой по байкальским водам из дельты Селенги, из села Ранжурово. Знаменательное событие произошло в конце сентября, а сегодня бот реставрируется – готовится стать важной частью экспозиции и заметным туробъектом.

- До этого были проведены работы по установке байкальского труженика на кильблоки для ремонта и покраски. В третьей декаде октября к месту установки будет доставлена корабельная мачта, которую украсит настоящий флюгер. Гости заповедника смогут легко определять, какой из байкальских ветров доминирует в небе над Танхоем, - сообщает пресс-служба Байкальского заповедника.
Байкал заповедник экспозиция рыболовство история лодки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии состоялся чемпионат по волейболу сидя
В Бурятии состоялся чемпионат по волейболу сидя
Общество, 19.10.2021
В соревнованиях победила команда Загорска
В районах Забайкалья из-за снегопада вводят режим ЧС
В районах Забайкалья из-за снегопада вводят режим ЧС
Общество, 19.10.2021
Выпавший снег нанёс ущерб урожаю в хозяйствах края
В Улан-Удэ разыграли кубок Бурятии по бодибилдингу
В Улан-Удэ разыграли кубок Бурятии по бодибилдингу
Общество, 19.10.2021
В соревнованиях также приняли участие спортсмены из Иркутской области и Забайкалья
«Smartavia» увеличит частоту авиарейсов Улан-Удэ – Москва
«Smartavia» увеличит частоту авиарейсов Улан-Удэ – Москва
Общество, 19.10.2021
Полёты будут выполняться 5 раз в неделю
Десантники Улан-Удэ выиграли чемпионат ВС РФ по ориентированию
Десантники Улан-Удэ выиграли чемпионат ВС РФ по ориентированию
Общество, 19.10.2021
Победителями стали Дмитрий Патрин, Иван Кучменко и Михаил Кулешов
билайн обновил свой бренд — теперь оператор на твоей стороне
билайн обновил свой бренд — теперь оператор на твоей стороне
Общество, 19.10.2021
билайн представил обновлённый бренд, логотип и слоган. Обновления призваны проиллюстрировать начало масштабных изменений в компании
В Бурятском госуниверситете назначен исполняющий обязанности ректора
В Бурятском госуниверситете назначен исполняющий обязанности ректора
Общество, 19.10.2021
Вышел соответствующий приказ федерального министра
В ДФО погашена задолженность перед предпринимателями по исполненным контрактам на 1,4 млрд
В ДФО погашена задолженность перед предпринимателями по исполненным контрактам на 1,4 млрд
Общество, 19.10.2021
Прокурорами принимались меры по понуждению к оплате заказчиками исполненных государственных и муниципальных контрактов

В Бурятии фотоловушка поймала снежного барса
В Бурятии фотоловушка поймала снежного барса
Общество, 19.10.2021
Ранее хищник в этих местах не появлялся. Видео
В Бурятии продлили видеоконкурс с новым названием строящегося моста
В Бурятии продлили видеоконкурс с новым названием строящегося моста
Общество, 19.10.2021
Победитель получит возможность записать видео с главой республики 
В театре Улан-Удэ прошла лекция о современной драматургии
В театре Улан-Удэ прошла лекция о современной драматургии
Общество, 19.10.2021
На лекции присутствовали как студенты, так и педагоги
В Забайкалье скончались пять больных коронавирусом
В Забайкалье скончались пять больных коронавирусом
Общество, 19.10.2021
Общее число летальных случаев превышает полторы тысячи 
В Бурятии молодой лес подготовили к зиме
В Бурятии молодой лес подготовили к зиме
Общество, 19.10.2021
Специалисты очистили питомник от сорняков и обработали сеянцы    

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^