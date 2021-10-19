Туристам покажут исторические рыбацкие лодок и траловый рыболовный бот
В Бурятии, в историческом порту Танхой, на площадке у визит-центра «Байкал заповедный» ведутся работы по созданию экспозиции «Рыбак Байкала». Новый комплекс будет посвящён истории и традициям байкальского рыболовного промысла. Экспозиция «Рыбак Байкала» – продолжение тем, связанных с сохранением историко-культурного наследия на Байкале.
Экспозиция под открытым небом включает в себя несколько исторических рыбацких лодок и траловый рыболовный бот, который пришёл в посёлок Танхой по байкальским водам из дельты Селенги, из села Ранжурово. Знаменательное событие произошло в конце сентября, а сегодня бот реставрируется – готовится стать важной частью экспозиции и заметным туробъектом.
- До этого были проведены работы по установке байкальского труженика на кильблоки для ремонта и покраски. В третьей декаде октября к месту установки будет доставлена корабельная мачта, которую украсит настоящий флюгер. Гости заповедника смогут легко определять, какой из байкальских ветров доминирует в небе над Танхоем, - сообщает пресс-служба Байкальского заповедника.
В Байкальском заповеднике появится новая экспозиция
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