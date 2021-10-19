Преступление произошло в Саянске
В Иркутской области задержаны двое мужчин по подозрению в нападении на кредитную организацию.
На днях в дежурную часть обратился 33-летний житель Саянска и сообщил о том, что неизвестные в масках ворвались к нему в офис и, угрожая ему, похитили деньги. Они перевели с мобильного мужчины порядка 700 тысяч рублей, заперли его внутри помещения и скрылись. Телефон горожанина они забрали с собой. Выбравшись на улицу через окно, потерпевший обратился за помощью в полицию.
Выяснилось, что один из налётчиков был клиент организации, который якобы пришёл вернуть предпринимателю долг. Ориентировка с приметами нападавших была переда всем наружным нарядам полиции. Позже фигурантов задержали в Иркутске. Ими оказались два жителя Саянска в возрасте 21 и 22 лет. Часть денег они успели потратить на одежду, мобильные телефоны и развлечения.
Возбуждено уголовное по части 3 статьи 162 УК РФ «Разбой», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутске задержали подозреваемых в нападении на микрофинансовую организацию
Общество, Фото:
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