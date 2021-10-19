В празднике приняли участие ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации
15 октября в столице Бурятии состоялся республиканский флешмоб «Счастливое детство». Мероприятие прошло в доме творчества Октябрьского района города Улан-Удэ.
В флешмобе приняли участие 50 детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Ребята приехали из Мухоршибирского, Иволгинского районов республики и из Советского, Железнодорожного и Октябрьского районов Улан-Удэ.
Для детей были организованы мастер-классы по декупажу, робототехнике и игре на гитаре. Им были показаны выставки городских домов творчества. Восторг у ребят вызвали тренинги на командообразование и мастер-класс по зумбе. Завершил праздник детства финальный флешмоб с разноцветными шарами и выпуском голубей, сообщает пресс-служба ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.
Для детей Бурятии провели флешмоб «Счастливое детство»
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