Как в Улан-Удэ заказать продукты на дом?

Жители, находящиеся на амбулаторном лечении COVID-19, и контактные лица, находящиеся на изоляции, должны соблюдать режим изоляции на дому. В связи с этим, у многих возникает вопрос покупки продуктов питания.
Улан-удэнцы могут заказать продукты и доставку на дом. Сервисы доставки продуктов работают у всех торговых сетей. На их сайтах, аккаунтах в социальных сетях можно узнать условия и сроки доставки.
Ниже - краткий перечень магазинов с контактными данными:
1. «Абсолют». Сеть магазинов по продаже продуктов питания, бытовой химии, канцтоваров, товары для животных, средств личной гигиены и так далее.
Телефон: +7 (3012) 717-000
Сайт: https://tgabsolut-shop.ru/.
Доставка осуществляется ежедневно с 9:00 до 20:00
Минимальная сумма заказа – 600 руб., стоимость доставки по городу 100 руб. При заказе от 800 руб. доставка бесплатная.
2. «Николаевский». Сеть магазинов по продаже продуктов питания и бытовой химии.
Телефон: +7 (3012) 357-000
Сайт: https://nikolaevskiy.info/.
Доставка осуществляется ежедневно с 9:00 до 20:00
3. «Титан». Сеть магазинов по продаже продуктов питания, бытовой химии, канцтоваров, товары для животных, средств личной гигиены и так далее.
Телефон: 8 (3012) 580-188
Сайт: https://www.megatitan.ru/
Доставка осуществляется ежедневно с 9:00 до 22:00.
4. магазин продуктов «Спутник»
Телефон: 307-308
Сайт: https://www.sputnik03.ru/
Доставка осуществляется с 9.00 до 21.00.
5. интернет-магазин «Долина». Продажа фермерских продуктов питания.
Телефон: 8 (902) 533 00 50
Сайт: https://dolina03rb.ru/
Доставка осуществляется ежедневно с 9.00до 20:00
6. «Всё своё с Байкала». Продажа полуфабрикатов.
Телефон: 8 (3012) 45 70 02
Сайт: https://www.vsesvoesbaikala.com/
Доставка осуществляется ежедневно с 9.00 до 21:00
Минимальная сумма заказа – 500 руб., доставка по городу 100 руб. При заказе от 800 руб. доставка бесплатная.