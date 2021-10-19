Как в Улан-Удэ заказать продукты на дом?



4. магазин продуктов «Спутник»

Телефон: 307-308

Сайт: https://www.sputnik03.ru/

Доставка осуществляется с 9.00 до 21.00.



5. интернет-магазин «Долина». Продажа фермерских продуктов питания.

Телефон: 8 (902) 533 00 50

Сайт: https://dolina03rb.ru/

Доставка осуществляется ежедневно с 9.00до 20:00



6. «Всё своё с Байкала». Продажа полуфабрикатов.

Телефон: 8 (3012) 45 70 02

Сайт: https://www.vsesvoesbaikala.com/

Доставка осуществляется ежедневно с 9.00 до 21:00

Минимальная сумма заказа – 500 руб., доставка по городу 100 руб. При заказе от 800 руб. доставка бесплатная.





Жители, находящиеся на амбулаторном лечении COVID-19, и контактные лица, находящиеся на изоляции, должны соблюдать режим изоляции на дому. В связи с этим, у многих возникает вопрос покупки продуктов питания.Улан-удэнцы могут заказать продукты и доставку на дом. Сервисы доставки продуктов работают у всех торговых сетей. На их сайтах, аккаунтах в социальных сетях можно узнать условия и сроки доставки.Ниже - краткий перечень магазинов с контактными данными:1. «Абсолют». Сеть магазинов по продаже продуктов питания, бытовой химии, канцтоваров, товары для животных, средств личной гигиены и так далее.Телефон: +7 (3012) 717-000Сайт: https://tgabsolut-shop.ru/.Доставка осуществляется ежедневно с 9:00 до 20:00Минимальная сумма заказа – 600 руб., стоимость доставки по городу 100 руб. При заказе от 800 руб. доставка бесплатная.2. «Николаевский». Сеть магазинов по продаже продуктов питания и бытовой химии.Телефон: +7 (3012) 357-000Сайт: https://nikolaevskiy.info/.Доставка осуществляется ежедневно с 9:00 до 20:003. «Титан». Сеть магазинов по продаже продуктов питания, бытовой химии, канцтоваров, товары для животных, средств личной гигиены и так далее.Телефон: 8 (3012) 580-188Сайт: https://www.megatitan.ru/Доставка осуществляется ежедневно с 9:00 до 22:00.