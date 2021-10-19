В Улан-Удэ начались работы по подрезке деревьев

Специалисты отметили, что правильная обрезка повышает жизнеспособность и декоративность деревьев
Сотрудники Горлесхоза подрезают деревья по проспекту Строителей, далее приступят к обрезке деревьев по улице Каландаришвили, плановые работы по обрезке продолжатся до нового года. Об этом сообщила на брифинге и.о. директора МБУ «Городское лесничество» Виктория Утёсова.
- Нами совместно с научно-техническим советом был разработан регламент на подрезку, которого все должны неукоснительно придерживаться. Подрезку необходимо производить правильно. В соответствии с этими нормами работу надо проводить в период остановки сокодвижения, окончания вегетационного периода, - сообщила Виктория Утесова.
Обрезка проводится два раза в год: осенью и весной. Правильная обрезка повышает жизнеспособность и декоративность деревьев.
- Возможно, сейчас подрезанные деревья выглядят непривычно, и многие горожане переживают по этому поводу, но нужно набраться терпения и подождать. Такие мероприятия направлены, в первую очередь, на продление жизни деревьев. Тополя в городе достаточно старые и имеют целый комплекс проблем: сухие ветви, вредители, раковые заболевания. При подрезке все поврежденные части удаляются во избежание заражения других деревьев, произрастающих рядом, - рассказала Виктория Утёсова.
До принятия программы «Зеленый город», которая стартовала в 2019 году по инициативе мэра Игоря Шутенкова, за деревьями производился несвоевременный уход, или он вовсе отсутствовал. Маловодный период сделал своё дело, и сейчас сотрудники Горлесхоза вынуждены работать с больными, усыхающими и изначально кронированными деревьями.
- Мы делаем всё возможное, чтобы не вырубать сейчас деревья, чтобы они ещё какое-то время послужили городу, при этом, не нанося ущерба горожанам и их имуществу. Также на подрезанных тополях следующим летом будет меньше пуха, что немаловажно для детей, беременных женщин и аллергиков – добавила и.о. директора МБУ «Городское лесничество».
Чтобы включить конкретный адрес в реестр обработки деревьев, необходимо оставить заявку на сайте «Активный горожанин» или позвонить в МБУ «Городское лесничество» по телефону 46-76-83, либо в свою управляющую компанию, если деревья находятся вблизи многоквартирного дома. После обращения специалисты проведут оценку по жизнеспособности и безопасности деревьев, а после примут решение по подрезке крон.
В Улан-Удэ начались работы по подрезке деревьев
Общество, Фото:
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