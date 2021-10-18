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Житель Тулуна признан виновным в изнасилованиях и убийствах

Общество, 
Мужчина получил 24 года колонии

В Иркутской области вынес приговор в отношении 52-летнего жителя Тулуна. Он признан виновным в убийстве двух лиц, совершённом с целью скрыть другое преступление, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

С 1992 года по январь 2019 года мужчина совершил ряд изнасилований и два убийства женщин на территории Тулуна. В рамках расследования уголовного дела были установлены признаки серийности преступлений: мужчина действовал всегда по одной схеме - под угрозой ножа отводил женщин в безлюдные места, где совершал с ними преступления сексуального характера.

- С целью раскрытия указанных преступлений была создана следственно-оперативная группа, в состав которой вошли наиболее опытные следователи СК России и оперативные работники ГУ МВД России по Иркутской области, - отмечают в СУ СК РФ по Иркутской области.

В январе 2019 года был установлен местный житель, который имел сходство с субъективным портретом преступника, в связи с чем, у последнего был получен генетический материал и направлен на исследование. В рамках экспертизы генетический профиль мужчины совпал с генетическим профилем лица, совершившего расследуемую серию преступлений.

Подозреваемый был задержан, на основании ходатайства органов предварительного следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе расследования уголовного дела следователями мужчине было предъявлено обвинение в совершении двух убийств и ряда изнасилований женщин в указанный период времени.

- По уголовному делу выполнен значительный объём следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Следователями допрошено около 15 тысяч свидетелей, проведено более 300 генетических экспертиз, в том числе сложных и комиссионных с привлечением экспертов различного уровня. Кроме того, по уголовному делу проведено более 1000 генетических исследований по более чем 15000 полученным образцам эпителия полости рта, проведено более 25 осмотров мест происшествий, 10 эксгумаций, 5 обысков, более 100 выемок, - сообщают в следственном управлении.

«По окончании расследования уголовного дела обвиняемому предъявлено обвинение в окончательной редакции, ознакомившись с объёмом и существом обвинения, обвиняемый вину в инкриминируемых ему преступлениях признал в полном объеме и дал исчерпывающие показания о совершении им преступлений», - добавили здесь.

Материалы уголовного дела насчитывают 116 томов.

Сегодня Иркутский областной суд приговорил мужчину к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. 
суд

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