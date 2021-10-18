В Бурятии переболевшие коронавирусом проходят диспансеризацию

Врачи осмотрели на сегодня более 9 тысяч человек
В Бурятии продолжается диспансеризация людей, перенёсших коронавирус. Этот вид медицинского вмешательства в республике практикуется с августа 2021 года. На сегодня осмотр у врачей прошли более 9 тысяч человек.
- Диспансеризации подвергаются лица, перенёсшие ковид, как зарегистрированные, так и со слов человека. Житель может обратиться в медицинскую организацию, указать примерные сроки заболевания, и что у него есть подозрения о том, что ковид был перенесён, - рассказала замминистра здравоохранения Бурятии Наталья Логина.
Диспансеризация включает в себя два этапа. На первом этапе врачи измеряют уровень насыщения крови кислородом, проводят шестиминутный тест ходьбой, оценивают функции внешнего дыхания, делают развёрнутый и биохимические анализы крови, определяют концентрацию D-димера у перенёсших коронавирус в средней и тяжёлой форме, а также изучают снимки рентгена грудной клетки. После этого пациент посещает врача-терапевта.
Если же есть негативные изменения в полученных результатах, то пациент проходит второй этап диспансеризации. В него входит компьютерная томография грудной клетки, эхокардиография сердца и УЗИ сосудов нижних конечностей.
По результатам второго этапа определяются пациенты, которые подлежат диспансерному наблюдению. Из 9 тысяч прошедших диспансеризацию, около 170 человек на данный момент проходят реабилитацию.
- Безусловно, лица, имеющие большую долю изменённой лёгочной ткани, нуждаются в диспансерном наблюдении, проведении постоянного медикаментозного наблюдения и курсов реабилитационного лечения, - добавила Наталья Логина.
Помимо постковидной диспансеризации, в Бурятии продолжается профилактика коронавируса с помощью вакцинации.
В республике запланировано вакцинировать 571 тысячу человек. На сегодня привито около 370 тысяч жителей.
По словам Натальи Логиной, наименьшие показатели по вакцинации показывают пригородные районы – Иволгинский, Заиграевский, Прибайкальский и Тарбагатайский.
- Это связанно с тем, что население активно работает в городе и, соответственно, прививается на территории города, цифры идут в зачёт города. Показатели вакцинации, выполненные ЦРБ, получаются более низкими, - отметила замминистра.
Выполнены и перевыполнены показатели по вакцинации в Баунтовском, Мухоршибирском и Окинском районах.
- Вакцинация – это единственный способ сохранения жизни. И отдельно хотела бы отметить, что свобода каждого человека заканчивается именно там, где начинаются границы безопасности другого человека. Поэтому вакцинироваться нужно в интересах самого себя, в первую очередь, - напомнила заместитель министра здравоохранения Бурятии.
В Бурятии переболевшие коронавирусом проходят диспансеризацию
Общество, Фото:
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