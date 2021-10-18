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В Бурятии переболевшие коронавирусом проходят диспансеризацию

В Бурятии переболевшие коронавирусом проходят диспансеризацию
Общество,  Фото:pixabay.com
Врачи осмотрели на сегодня более 9 тысяч человек

В Бурятии продолжается диспансеризация людей, перенёсших коронавирус. Этот вид медицинского вмешательства в республике практикуется с августа 2021 года. На сегодня осмотр у врачей прошли более 9 тысяч человек.

- Диспансеризации подвергаются лица, перенёсшие ковид, как зарегистрированные, так и со слов человека. Житель может обратиться в медицинскую организацию, указать примерные сроки заболевания, и что у него есть подозрения о том, что ковид был перенесён, - рассказала замминистра здравоохранения Бурятии Наталья Логина.

Диспансеризация включает в себя два этапа. На первом этапе врачи измеряют уровень насыщения крови кислородом, проводят шестиминутный тест ходьбой, оценивают функции внешнего дыхания, делают развёрнутый и биохимические анализы крови, определяют концентрацию D-димера у перенёсших коронавирус в средней и тяжёлой форме, а также изучают снимки рентгена грудной клетки. После этого пациент посещает врача-терапевта.

Если же есть негативные изменения в полученных результатах, то пациент проходит второй этап диспансеризации. В него входит компьютерная томография грудной клетки, эхокардиография сердца и УЗИ сосудов нижних конечностей.

По результатам второго этапа определяются пациенты, которые подлежат диспансерному наблюдению. Из 9 тысяч прошедших диспансеризацию, около 170 человек на данный момент проходят реабилитацию.

- Безусловно, лица, имеющие большую долю изменённой лёгочной ткани, нуждаются в диспансерном наблюдении, проведении постоянного медикаментозного наблюдения и курсов реабилитационного лечения, - добавила Наталья Логина.

Помимо постковидной диспансеризации, в Бурятии продолжается профилактика коронавируса с помощью вакцинации.

В республике запланировано вакцинировать 571 тысячу человек. На сегодня привито около 370 тысяч жителей.

По словам Натальи Логиной, наименьшие показатели по вакцинации показывают пригородные районы – Иволгинский, Заиграевский, Прибайкальский и Тарбагатайский.

- Это связанно с тем, что население активно работает в городе и, соответственно, прививается на территории города, цифры идут в зачёт города. Показатели вакцинации, выполненные ЦРБ, получаются более низкими, - отметила замминистра.

Выполнены и перевыполнены показатели по вакцинации в Баунтовском, Мухоршибирском и Окинском районах.

- Вакцинация – это единственный способ сохранения жизни. И отдельно хотела бы отметить, что свобода каждого человека заканчивается именно там, где начинаются границы безопасности другого человека. Поэтому вакцинироваться нужно в интересах самого себя, в первую очередь, - напомнила заместитель министра здравоохранения Бурятии.
коронавирус диспансеризация

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