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В Бурятии по-осеннему тепло

В Бурятии по-осеннему тепло
Общество,  Фото:pexels.com
В Улан-Удэ до +9

По данным Бурятского гидрометцентра, 19 октября по республике преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -3,-8, местами -13,-18, по Прибайкалью +3,-2, днём +6,+11, местами +2,-3.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура ночью -6,-8, днём +7,+9.
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