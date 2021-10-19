В Улан-Удэ до +9
По данным Бурятского гидрометцентра, 19 октября по республике преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -3,-8, местами -13,-18, по Прибайкалью +3,-2, днём +6,+11, местами +2,-3.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура ночью -6,-8, днём +7,+9.
В Бурятии по-осеннему тепло
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