«Горячая линия» проводилась в сентябре
С 13 по 24 сентября проводилась «горячая линия» по вопросам качества и безопасности мясной и рыбной продукции и срокам годности.
За период работы «горячей линии» поступило 47 обращений.
- Наиболее часто поступали обращения по вопросам, касающимся правильного выбора мясной и рыбной продукции, требований к качеству и безопасности продукции, правильного питания населения, сведений, куда необходимо обращаться в случае приобретения некачественного и потенциально опасного продукта, а также оформления претензий в адрес продавцов, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
Всем обратившимся даны разъяснения.
За время «горячей линии» на сайтах управления, Центра гигиены и эпидемиологии в республике, а также в социальных сетях и в СМИ размещено более 20 публикаций – анонсов «горячей линии» и статей на соответствующие темы.
Кроме того, консультационным центром Центра гигиены и эпидемиологии в Бурятии распространено более 180 листовок и памяток с информацией по вопросам качества и безопасности мясной и рыбной продукции и срокам годности.
- Нормативные требования к мясной и рыбной продукции и срокам годности определены техническими регламентами Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции», «О безопасности пищевой продукции», а также техническим регламентом Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции», - напомнили в ведомстве.
47 человек в Бурятии обратились на «горячую линию» по качеству мясной продукции
Общество, Фото:
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