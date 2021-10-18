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47 человек в Бурятии обратились на «горячую линию» по качеству мясной продукции

47 человек в Бурятии обратились на «горячую линию» по качеству мясной продукции
Общество,  Фото:pixabay.com
«Горячая линия» проводилась в сентябре

С 13 по 24 сентября проводилась «горячая линия» по вопросам качества и безопасности мясной и рыбной продукции и срокам годности.

За период работы «горячей линии» поступило 47 обращений.

- Наиболее часто поступали обращения по вопросам, касающимся правильного выбора мясной и рыбной продукции, требований к качеству и безопасности продукции, правильного питания населения, сведений, куда необходимо обращаться в случае приобретения некачественного и потенциально опасного продукта, а также оформления претензий в адрес продавцов, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

Всем обратившимся даны разъяснения.

За время «горячей линии» на сайтах управления, Центра гигиены и эпидемиологии в республике, а также в социальных сетях и в СМИ размещено более 20 публикаций – анонсов «горячей линии» и статей на соответствующие темы.

Кроме того, консультационным центром Центра гигиены и эпидемиологии в Бурятии распространено более 180 листовок и памяток с информацией по вопросам качества и безопасности мясной и рыбной продукции и срокам годности.

- Нормативные требования к мясной и рыбной продукции и срокам годности определены техническими регламентами Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции», «О безопасности пищевой продукции», а также техническим регламентом Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции», - напомнили в ведомстве.

горячая линия Роспотребнадзор

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