Жители Левобережья в Улан-Удэ остались без воды из-за вандалов

Неизвестные повредили автоматизированные водоколонки



Сегодня на «горячую линию» диспетчерской службы городского «Водоканала» пришло сообщение о том, что одна из автоматизированных водоколонок Левобережья подверглась нападению вандалов и вышла из строя. Хулиганы оставили без воды жителей улицы Республиканская, сообщает МУП «Водоканал».



За неделю до этого от действий вандалов также пострадали люди по ул. Полевая – их тоже лишили близлежащего источника водоснабжения.



– Пришли за водой, а водоколонка не работает. Обратились в «Водоканал», но эту проблему так просто не решить – механизм устройства сломан внутри. Я думаю, что это подростки, которые тут собираются по вечерам, так как взрослый человек до этого бы просто не додумался – оставить столько людей без воды, а у нас ведь и дети маленькие, и маломобильные граждане тоже ходят на эту водоколонку, – сообщила Ольга Цыденова, жительница микрорайона Заречный Улан-Удэ.



На место происшествия были приглашены сотрудники полиции. Группа собственной безопасности предприятия также прибыла на объект, где было принято решение о ремонте и замене данных устройств. Однако на это может уйти несколько дней.



– К сожалению, «умные водоколонки» производят не в нашем городе, и для того чтобы осуществить ремонт такого масштаба, необходимо подготовить ряд документов, дождаться результатов экспертизы, отправить поврежденное устройство на завод-производитель. При этом, в первую очередь, страдают люди, которых вандалы оставили без воды, а на дворе уже поздняя осень, минусовая температура, – рассказал Дмитрий Скакалин, главный инженер МУП «Водоканал».





