 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 октября

14 октября

Популярное

Жители Левобережья в Улан-Удэ остались без воды из-за вандалов

Жители Левобережья в Улан-Удэ остались без воды из-за вандалов
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Неизвестные повредили автоматизированные водоколонки

Сегодня на «горячую линию» диспетчерской службы городского «Водоканала» пришло сообщение о том, что одна из автоматизированных водоколонок Левобережья подверглась нападению вандалов и вышла из строя. Хулиганы оставили без воды жителей улицы Республиканская, сообщает МУП «Водоканал».

За неделю до этого от действий вандалов также пострадали люди по ул. Полевая – их тоже лишили близлежащего источника водоснабжения.

– Пришли за водой, а водоколонка не работает. Обратились в «Водоканал», но эту проблему так просто не решить – механизм устройства сломан внутри. Я думаю, что это подростки, которые тут собираются по вечерам, так как взрослый человек до этого бы просто не додумался – оставить столько людей без воды, а у нас ведь и дети маленькие, и маломобильные граждане тоже ходят на эту водоколонку, – сообщила Ольга Цыденова, жительница микрорайона Заречный Улан-Удэ.

На место происшествия были приглашены сотрудники полиции. Группа собственной безопасности предприятия также прибыла на объект, где было принято решение о ремонте и замене данных устройств. Однако на это может уйти несколько дней.

– К сожалению, «умные водоколонки» производят не в нашем городе, и для того чтобы осуществить ремонт такого масштаба, необходимо подготовить ряд документов, дождаться результатов экспертизы, отправить поврежденное устройство на завод-производитель. При этом, в первую очередь, страдают люди, которых вандалы оставили без воды, а на дворе уже поздняя осень, минусовая температура, – рассказал Дмитрий Скакалин, главный инженер МУП «Водоканал».


Водоканал вандализм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Забайкалец отобрал у женщины телефон
Забайкалец отобрал у женщины телефон
Общество, 15.10.2021
Преступление произошло днём
В Иркутской области утонули 19 человек
В Иркутской области утонули 19 человек
Общество, 15.10.2021
В регионе подводят итоги навигационного сезона

Жители Левобережья в Улан-Удэ остались без воды из-за вандалов
Жители Левобережья в Улан-Удэ остались без воды из-за вандалов
Общество, 15.10.2021
Неизвестные повредили автоматизированные водоколонки  
Школьников Улан-Удэ научили проводить сердечно-лёгочную реанимацию
Школьников Улан-Удэ научили проводить сердечно-лёгочную реанимацию
Общество, 15.10.2021
 Детям показали работу центра медицины катастроф
Читинец пытался украсть из магазина шубу
Читинец пытался украсть из магазина шубу
Общество, 15.10.2021
Сотруднице охраны удалось забрать у него шубу
В школах Улан-Удэ работают 34 Совета отцов
В школах Улан-Удэ работают 34 Совета отцов
Общество, 15.10.2021
Городской совет отцов создали 11 лет назад 
В Бурятии на кладбище заметили медведя
В Бурятии на кладбище заметили медведя
Общество, 15.10.2021
Жителей просят не оставлять на кладбище продукты
Полицейские вторую неделю разыскивают жительницу Улан-Удэ
Полицейские вторую неделю разыскивают жительницу Улан-Удэ
Общество, 15.10.2021
Женщина могла уехать автостопом в другой город
В Улан-Удэ комплексно обследуют дорогу по улицам Комарова и Гарнаева
В Улан-Удэ комплексно обследуют дорогу по улицам Комарова и Гарнаева
Общество, 15.10.2021
В городе уже готовятся к будущему строительному сезону
В Улан-Удэ предпринимателей штрафуют за антиковидные нарушения
В Улан-Удэ предпринимателей штрафуют за антиковидные нарушения
Общество, 15.10.2021
Двум предприятиям назначили штрафы на 125 тысяч рублей
Национальный оркестр Бурятии выступит с группой «Намгар»
Национальный оркестр Бурятии выступит с группой «Намгар»
Общество, 15.10.2021
К концерту присоединятся Бадма-Ханда Аюшеева, Бутидэй Дондок Сэрэн, ансамбль «Эрдэни ятаг»
В Бурятии спасатели ищут утонувшего мужчину
В Бурятии спасатели ищут утонувшего мужчину
Общество, 15.10.2021
14 октября спасатели обследовали часть акватории озера, однако поиск результатов не дал

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^