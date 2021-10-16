В Улан-Удэ до +5 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 16 октября ночью в большинстве районов республики преимущественно без осадков, утром и днём по северной половине осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер западный 6-11, днём в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура ночью -5,-10, местами -14,-19, по Прибайкалью +1,-4, днём +3,+8, местами 0,-5.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура ночью -8,-10, днём +3,+5.
В Бурятии местами снежно
Общество, Фото:
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