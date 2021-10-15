Спортсмены Иркутской области встретятся с олимпийцами

Встречи пройдут в Иркутске, Ангарске, Слюдянке, Байкальске и Шелехове



В Иркутской области с 18 по 24 октября планируется проведение мероприятий всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды – детям, молодёжи и детскому спорту России».



- Впервые мероприятия благотворительной программы «Олимпийские легенды – детям и молодёжи России» на территории Иркутской области проводились в 2016 году. Тогда юные спортсмены Приангарья получили уникальную возможность общения с прославленными спортсменами – победителями и призёрами Олимпийских игр. Встречи проводились в детских летних лагерях Иркутского, Шелеховского, Усольского районов и Ангарского городского округа, - отметил заместитель министра спорта Иркутской области Павел Богатырёв.



Планируется, что олимпийцы России 18 октября проведут встречи в Иркутске в спортивных школах «Лидер» и «Спартак». Затем встречи пройдут в Ангарске, Слюдянке, Байкальске, Шелехове. Заключительная встреча состоится 24 октября в Иркутске.



Иркутскую область в составе делегации Российского союза спортсменов посетят олимпийская чемпионка по волейболу Людмила Жигилий; двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр по баскетболу Владимир Жигилий; олимпийская чемпионка по баскетболу, бронзовый призёр Олимпийских игр Ирина Сумникова; руководитель всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды – детям, молодёжи и детскому спорту России» Наталья Боярская.



Программа «Олимпийские легенды – детям, молодёжи и детскому спорту России» стартовала 29 марта 2014 года. За прошедшие годы олимпийская команда посетила 67 регионов России, 580 населённых пунктов, 95 процентов из которых – малые, средние города и сельские поселения. Состоялось более трёх тысяч встреч с олимпийскими легендами, в них приняли участие более 300 тысяч молодых россиян. Заслуженные мастера спорта посетили более двух тысяч учреждений среднего и высшего образования, познакомились с деятельностью более трёх тысяч объектов спорта. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

