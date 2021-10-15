В цветочном магазине они расплатились фальшивой банкнотой номиналом 5000 рублей
В Ангарске завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении двух жителей Иркутска, обвиняемых в сбыте поддельных денежных купюр.
Установлено, что 21-летние парень и девушка заказали поддельные банкноты по Интернету. Получив посылку, они приехали в Ангарск и в одном из цветочных магазинов расплатились фальшивой банкнотой номиналом 5000 рублей. Также они пытались расплатиться фальшивками в двух кафе.
В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у них еще четыре пятитысячных денежных знака, имеющих характерные признаки подделки.
- Уголовное дело, возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации (изготовление, хранение и перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) с утверждённым прокурором обвинительным заключением передано в Ангарский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
В Ангарске перед судом предстанут обвиняемые в сбыте фальшивых купюр
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