Заведующая детсадом в Бурятии признана лучшим руководителем России

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Жительница Кижингинского района победила во всероссийском конкурсе



В Бурятии заведующая Кижингинским детским садом «Сэсэг» села Кижинга Ешима Ринчинова одержала победу во всероссийском открытом конкурсе «Лучшие руководители РФ». Мероприятие проводится с целью выявления и поддержки талантливых и ответственных руководителей, предоставления им дополнительных возможностей на федеральном и региональном уровнях.



Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, по результатам конкурса Ешима Ринчинова была награждена дипломом и сертификатом победителя, грамотой за активный обмен опытом лучших управленческих практик и благодарностью за активное участие в обмене передовым опытом в мероприятии «Лучшие руководители РФ».



- Благодаря её грамотному руководству в саду работает стабильный, творческий педагогический коллектив, где опытные воспитатели и молодые педагоги имеют возможность самореализации и профессионального роста. Как результат такой сплочённой деятельности детский сад «Сэсэг» продолжает оставлять за собой право быть лидером в дошкольном образовании, – отметили в РУО Кижингинского района.

