Теперь музыкальная группа сможет давать концерты
В исправительной колонии №8 в Улан-Удэ для вокально-инструментального ансамбля в учреждение передана барабанная акустическая установка с усилителем, микшером, музыкальной колонкой и двумя микрофонами.
- Музыкальная труппа выражает благодарность руководству учреждения, так как из имеющегося арсенала в наличии были только три гитары и баян, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Теперь для проведения полномасштабного концерта имеется минимальный набор инструментов для исполнения живой музыки.
Барабанная установка появилась в улан-удэнской колонии
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