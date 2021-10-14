Барабанная установка появилась в улан-удэнской колонии

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Теперь музыкальная группа сможет давать концерты



В исправительной колонии №8 в Улан-Удэ для вокально-инструментального ансамбля в учреждение передана барабанная акустическая установка с усилителем, микшером, музыкальной колонкой и двумя микрофонами.



- Музыкальная труппа выражает благодарность руководству учреждения, так как из имеющегося арсенала в наличии были только три гитары и баян, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



Теперь для проведения полномасштабного концерта имеется минимальный набор инструментов для исполнения живой музыки.

