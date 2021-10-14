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Барабанная установка появилась в улан-удэнской колонии

Барабанная установка появилась в улан-удэнской колонии
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Теперь музыкальная группа сможет давать концерты

В исправительной колонии №8 в Улан-Удэ для вокально-инструментального ансамбля в учреждение передана барабанная акустическая установка с усилителем, микшером, музыкальной колонкой и двумя микрофонами.

- Музыкальная труппа выражает благодарность руководству учреждения, так как из имеющегося арсенала в наличии были только три гитары и баян, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

Теперь для проведения полномасштабного концерта имеется минимальный набор инструментов для исполнения живой музыки.
УФСИН

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