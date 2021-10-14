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Расстроенный ангарчанин разбил дверь магазина

Расстроенный ангарчанин разбил дверь магазина
Общество,  Фото:скриншоты
Мужчине продали спиртное после 23:00

Ночью 9 октября, ангарчанин, которому в магазине города в соответствии с законом отказались продавать спиртное после 23 часов, разбил входную дверь торговой точки. Камера видеонаблюдения зафиксировала действия агрессивного мужчины.

Личность дебошира устанавливают оперативники.




Приметы разыскиваемого: мужчина, на вид 20-25 лет, рост 165-175см, обычного телосложения, европейский тип лица.

Правоохранители призывают разыскиваемого явиться в ближайший отдел полиции для дачи разъяснений, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении подозреваемого, полицейские просят сообщить в дежурную часть УМВД России по Ангарскому городскому округу по телефону: 8(3955) 53-05-15, либо 02 (с мобильного 102), или явившись в ближайшее отделение полиции.


Ангарск

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