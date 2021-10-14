В Бурятии прорабатывают механизмы защиты жилищных прав детей-сирот

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Вопрос находится на контроле прокуратуры



По поручению заместителя генерального прокурора Российской Федерации Дмитрия Демешина органы прокуратуры на Дальнем Востоке принимают меры к защите жилищных прав детей-сирот.



Согласно сведениям Единой информационной системы социального обеспечения в Дальневосточном федеральном округе не реализовано право на жилье у 28,3 тыс. лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения.



Наиболее остро стоят проблемы с предоставлением жилых помещений детям-сиротам в Забайкальском, Приморском, Хабаровском краях, республике Бурятия и Амурской области.



Органами прокуратуры осуществляется контроль за расходованием предусмотренного на эти цели бюджетного финансирования, даётся оценка достаточности его объёма, качеству приобретаемого и строящегося жилья.



В частности, прокуратура Амурской области добилась увеличения лимитов расходных обязательств региональной программы по обеспечению жилыми помещениями указанной категории граждан на 2021 г. на 60 % или на 271,8 млн. рублей (с 397 млн. рублей в 2020 г. до 668,8 млн. рублей в 2021 г.).



В региональном бюджете Республики Саха (Якутия) по мерам реагирования прокуратуры в текущем году на указанные цели дополнительно предусмотрено 100 млн. рублей.



По инициативе прокуроров Приморского, Хабаровского краёв, Амурской области, Чукотского автономного округа внедрён альтернативный вид поддержки в виде социальных выплат (жилищных сертификатов) на приобретение жилых помещений, предусмотрены субсидии, покрывающие аренду квартир до получения жилья.



Так, в Приморском крае благодаря введённым сертификатам сократилось количество неисполненных судебных решений, за последние три года в три раза возросло число предоставленного жилья лицам указанной категории (с 318 в 2018 г. до 995 – в 2020 г.).



По результатам направленной региональным прокурором губернатору информации расходные обязательства бюджета на эти цели на 2021 г. увеличены на 1 млрд. рублей.



В Бурятии, Забайкальском крае органами государственной власти регионов с учётом принятых прокурорами мер правотворческого характера в настоящее время проводится работа по выработке аналогичных механизмов защиты жилищных прав детей-сирот.



Во всех регионах создан муниципальный манёвренный (специализированный) жилищный фонд для временного проживания граждан. При необходимости гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по их обращениям предоставляются в пользование жилые помещения из названного фонда.



В прошедшем и этом году в органы прокуратуры Дальневосточных регионов, поступило свыше 2,2 тыс. обращений по вопросам необеспечения жильём граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По результатам их рассмотрения в суды направлено 1 467 исков (заявлений), внесено 381 представление об устранении нарушений законодательства, сообщает пресс-служба управление генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу.



